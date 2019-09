"Esta elección es por nuestra dignidad"

Con el desparpajo que la caracteriza Elisa "Lilita" Carrió estuvo anoche en Jujuy, en donde dijo que el gobernador Gerardo Morales es el indicado para conducir el destino de la Unión Cívica Radical a nivel nacional.

"Nadie es culpable por haber nacido pobre, porque lo más valioso es tu dignidad y eso no se vende", dijo Carrió.

Pasadas las 19, con risas en un tono estridente anunció su llegada a la Legislatura provincial, en donde fue recibida por el gobernador Gerardo Morales, la candidata a diputada nacional Natalia Sarapura, el senador Mario Fiad, legisladores provinciales y dirigentes del ARI Jujuy.

La visita de Elisa Carrió a nuestra provincia se dio en el marco de la gira que lleva adelante por distintos puntos del país promocionando su último libro, "Vida", en el que habla sobre su vínculo con el poder a lo largo de los años, desde su infancia en contacto con Arturo Illia hasta su relación con el actual presidente, Mauricio Macri.

La polémica legisladora nacional recibió palabras de bienvenida del gobernador Morales, quien la califico como única. "El tema es que es única", dijo Morales, al tiempo que recordó que "con ella ganamos elecciones, trabajamos mucho, tenemos muchas anécdotas, caminando literalmente el país. Para mí fue un aprendizaje y un orgullo militar con ella. Gracias por tu lucha", le dijo.

El mandatario agregó que Carrió es "una de las personas que más cree que se puede revertir" en referencia a los resultados de las Paso, y agregó el slogan de Juntos por el Cambio "Sí se puede", cosechando los aplausos del público.

Carrió abrió su alocución destacando el trabajo conjunto que realizó con el gobernador Morales y el rol de los legisladores jujeños en el Congreso de la Nación.

"No tenemos muchas diferencias. Yo digo lo que quiero y él se ríe, porque no puede conmigo. Él no es como esos radicales de traje", dijo Carrió en referencia a su vínculo con el mandatario provincial, al mismo tiempo que lo señaló como el conductor a nivel nacional del partido centenario.

"Estoy al lado de un hombre que tiene el carácter necesario para conducir los destinos de la Unión Cívica Radical. Les guste o no. Ya se lo dije: "puede y tiene con qué".

Luego Carrió cautivó a su auditorio, conformado por personas de avanzada edad en su mayoría, con un relato de una de sus visitas a la provincia cuando fue candidata a presidente. Dijo haber encontrado en la Puna un cartel que decía "Carrió presidente": "ese fue el único cartel que hubo en todo el país en esa campaña y aún así casi ganamos", agregó.

Luego, en referencia a las vivencias que podrán conocer los lectores del libro, dijo que recupera sus recuerdos de niñez en donde tuvo contacto con varias figuras políticas importantes del país, como Illia y Alfonsín. "Yo si fui rica y abogada exitosa en serio", bromeó al hacer referencia a su pasado y en clara alusión a la frase de Cristina Kirchner. Luego recordó que desde niña, a raíz de la militancia de su padre que fue un dirigente radical de Chaco, tuvo contacto con varias figuras políticas del país. "Vi convertirse a Alfonsín en presidente, ví como el pueblo lo convirtió en presidente. Porque las personas solas no somos nada, es el pueblo quien lo hace. Cuanto menos somos, somos más. Yo siempre he dicho que no quiero ser nada, solo quiero ser Lilita y eso ya lo soy".

Dijo que su convicción es trabajar para que pobres tengan lo mejor y aseguró que en estas elecciones los que está en juego. "No es la cuestión económica, esta elección es por nuestra dignidad, por nuestra libertad", remarcó.

Recordó que fue ella junto a Gerardo Morales y Mario Negri quienes hicieron frente al kirchnerismo "cuando nadie decía nada. Le dimos batalla y organizamos las marchas al Obelisco donde nació Cambiemos. Lo hicimos por la libertad, pero la libertad cuesta trabajo, Nuestro silencio ante la corrupción escandalosa se paga", afirmó. En ese marco, la candidata a diputada nacional Natalia Sarapura le agradeció la defensa de un proyecto político y una visión de país. "Nos une el luchar por los que menos tienen, creemos en el combate a la corrupción". Mientras que el referente del ARI Jujuy, José María Albizu, expresó su admiración por la diputada y su agradecimiento por la visita.

