"Tenemos que seguir sumando", dijo Herrera

Gimnasia y Esgrima estuvo lejos de mostrar su mejor versión ante el "cervecero" puntero de la zona 2 de la Primera Nacional, el "lobo" fue prácticamente un equipo inconexo al que le costó trasladar con criterio el balón a terreno rival.

De todo esto y otras cuestiones relacionadas con el presente "albiceleste" dialogó con la prensa Marcelo Herrera, entrenador del club jujeño que en la noche del jueves igualó sin goles frente a Quilmes.

Cuando se le consultó sobre su balance de los dos puntos cosechados sobre nueve en disputa en las últimas tres fechas, "Popeye" manifestó: "Si uno tiene que analizar desde la suma de puntos lógicamente que no es bueno, uno quiere sumar mucho. Yo me quedo con el rendimiento del equipo, me parece que por momentos jugamos bien, tenemos que seguir corrigiendo errores, no tuvimos la fortuna de convertir".

"Sigo insistiendo que esto recién empieza, nosotros no podemos perder puntos, tenemos que seguir sumando, lógico que queremos de a tres", dijo el entrenador "lobo" en referencia a la cosecha de unidades por parte de sus dirigidos.

"Quilmes es un gran equipo y que también juega. Nosotros sabemos que esto va ser muy difícil", analizó el entrenador.

La vuelta de Córdoba y la aparición de Gallegos. "Matías no tuvo su mejor noche, es un normal igual que todos, no estuvo en el nivel en el que estamos acostumbrados a verlo y Ezequiel nos dio más posición de gol, es un chico que siempre le da buen destino siempre a la pelota y creía que necesitábamos eso".

"En todo momento los muchachos intentan hacer lo que trabajamos en la semana y eso es bueno y eso después te puede salir o no", sostuvo el DT en mención al desempeño de sus futbolistas en el rectángulo de juego.

"De Giorgi lo hizo muy bien, hoy le esta tocando jugar por una lesión de un compañero, que no es lo que quieren los jugadores, pero aprovechó muy bien la oportunidad y nos dio la tranquilidad que necesitamos en el arco", dijo el exentrenador de las selecciones juveniles costarricenses en referencia a la tarea del golero cordobés ante el "cervecero".

¿El equipo sintió la baja de Ignacio "Nacho" Sanabria? "No. Atacamos menos por izquierda, porque es muy difícil encontrar el ritmo en un solo partido, en este caso para Nahuel Zárate, pero de cualquier manera tiene que ver con que recostamos mucho el juego por el lado derecho sabíamos que podíamos hacer mucho daño por allí, entonces tiene que ver con lo que nosotros le pedimos a los jugadores de todas formas ‘Nacho‘ es un jugador muy importante para esta estructura, el ideal nuestro es que cada vez que cambiemos algún futbolista éste pueda tener el mismo rendimiento", aseguró el técnico de Gimnasia.

La fecha de la Primera Nacional para la Zona B continuará hoy con varios encuentros, a las 15.30 se disputarán todos.

Villa Dálmine recibirá a Deportivo Riestra; Almagro será anfitrión de Chacarita Juniors y All Boys, como local, enfrentará a Atlético de Rafaela.