Carolina Centurión visita Jujuy y regala su canto

La joven folclorista de Buenos Aires, Carolina Centurión, está de visita por nuestra región. Anoche se presentó en Salta en la peña de Jorge Rojas y hoy ofrecerá un espectáculo en Apacheta Arte Nativo (Güemes al 700), y más tarde en La Mendieta.

Esta noche la cita es conjunta con el grupo local Jujeños, a partir de las 22 en Apacheta.

En conversación con nuestro diario, manifestó su amor por Jujuy y los ritmos andinos. En su repertorio incluye mucho de estos sones, entre huaynos, tinku y sayas, por mencionar sólo algunos. Su encantamiento con Jujuy empezó hace muchos años cuando fue invitada por el acordeonista Alejandro Torres que me pidió que lo acompañara con mi guitarra. "Cuando vine, recorrí varios lugares, allá por el 2012, y me encantó la gente, los ritmos, la calidez, siempre fui bien recibida y eso lo valoro mucho", dice.

"Canto desde los 3 años, tiempo en que descubro mi gran pasión por la música, después cuando tenía 16 me incliné por el folclore y salí a recorrer a escenarios, cada vez más me enamoré de este estilo", relata.

Dice que, sin dudas, una huella fuerte en sus elecciones y su camino musical es la de su tío Raúl Centuríón, que fue su padrino y falleció cuando ella tenía 12 años. "Dejó casetes, que yo seguí escuchando siempre enamorada de su voz, y me fui metiendo en esa música. No hay otra música que me llene más que esta", asegura.

Al principio siguió sus pasos, luego comenzó a poner su impronta, y hasta se animó a compartir composiciones propias. Por eso es que su próximo disco, el segundo, que calcula que pueda estar listo el próximo año, será con un gran porcentaje de temas suyos. El primero, se tituló "Encuentro" y salió en el año 2013, con temas de Jorge Milikota, Luciano Cañete, Carlos Di Fulvio, Roberto Galarza, Daniel Toro, entre otros, y sólo dos de su autoría.

"Mi primera canción la hice cuando tenía 14 años y fue para mi tío. Luego me animé a hacer zambas, la primera fue ‘Arrepintiéndome’ y la hice a los 15 años". Y hace poquito lanzó "Amor caprichoso".