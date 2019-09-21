Galería de fotos: Conocé a las candidatas a reina de Capital

Los jujeños vivimos a pleno la 68° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y es por ello, que todos estamos expectantes por conocer el nombre de la nueva reina del departamento Dr. Manuel Belgrano, ya que es el último departamento que falta en nombrar a su representante para que el próximo miércoles participe de la Elección Reina Provincial de los Estudiantes que se realizará en el estadio La Tablada y la encargada de ponerle ritmo y color a esa noche será nada más y nada menos que la cantante "Tini".
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Las candidatas a reina son:
MORENA JAZMÍN ARAMAYO (BACHILLERATO PROVINCIAL N° 6 "ISLAS MALVINAS"
CAMILA ANTONELLA SURUGUAY (EET N° 2 "PROFESOR RAÚL SALAZAR)
FLORENCIA CISTERNA (SECUNDARIO N° 2 "FRANCISCA T. DE ROCHA SOLORZANO)
BRISA VANINA VÁZQUEZ (COLEGIO JEAN PIAGET)
CAMILA TOLABA (NUEVA GENERACIÓN)
VICTORIA BELÉN CANTOS (BACHILLERATO N° 16 "PASO DE JAMA"
FERNANADA NAYRÉ ZAMBRANO (COLEGIO ANTONIO MARÍA GIANELLI)
FELICITAS CALDERÓN (COLEGIO NUEVA SIEMBRA)
MAGALÍ DEL ROSARIO JUÁREZ ( COLOEGIO POLIMODAL N° 3)
ANA ROJAS (IPSEL)
EMILIA INTIMONE (COLEGIO SANTA TERESITA)
NARELLA BURGOS (COLEGIO SECUNDARIO N° 1 "CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO)
RUTH NAHIR MARTÍNEZ (COLEGIO SECUNDARIO N° 32 ALTO COMEDERO)
MELINA SCOCCIA (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO)
AGUSTINA WOLHEIM (COLEGIO SECUNDARIO DE ARTES N° 42)
LUCIANA MARIVEL PEÑALVA (PROVINCIAL DE COMERCIO N° 3 "JOSÉ MANUEL ESTRADA")
LOURDES HERNÁNDEZ (COLEGIO DEL SALVADOR)
MARTINA CANEDI SALAZAR (COLEGIO LOS LAPACHOS)
CANDELA FLORES (SECUNDARIO N° 23 DE OCLOYAS)
NAZARENA DÍAZ (SECUNDARIO N° 43 DE ALTO COMEDERO)
JIMENA ALRACÓN (BACHILLERATO N° 2 "GOBERNADOR JORGE VILLAFAÑE)
CELESTE GISEL CAMPERO (ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES "MEDARDO PANTOJA")
BRISA PORTAL (COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE)
ANA PAULA MAMANI (COLEGIO MARTÍN PESCADOR)
CANDELA DE LOS RÍOS (COMPLEJO EDUCATIVO JOSÉ HERNÁNDEZ)
MELANIE GARECA (BACHILLERATO N° 15 "LEGISLATURA DE LA PROVINCIA)
TATIANA EKATERINA GONTCHAROV (COLEGIO EVANGELICO CRISTO REY)
DENISE CÓRDOBA ( COLEGIO MAYOR JUJUY)
VALENTINA MEDINA ÁVILA (BLAISE PASCAL)
BRIANA CASTILLO (ESCUELA DE COMERCIO N° 1 "PROFESOR CARLOS IBARRA)
PAULA JAZMÍN MAMANÍ (COLEGIO N° 3 "ÉXODO JUJEÑO)
VANESA MICAELA CONDORI (ESCUELA MUNICIPAL "MARINA VILTE")
ZOE ANTONELLA DOMÍNGUEZ (COLEGIO SECUNDARIO CANÓNIGO GORRITI)
LIHUÉ HERRERA (BACHILLERATO PROVINCIAL N° 19 DE YALA)
MARIELA MANZARÁ (COLEGIO PABLO PIZZURNO)
CATALINA SAVIO (COLEGIO N° 1 "TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE)
ANTONELLA KAREN JÉREZ (ESCUELA DE COMERCIO N° 1 PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS)
IVANA ESTEFANÍA ALBARRACÍN (BACHILLERATO PROVINCIAL N° 24 DE LOZANO)
DOLORES SOTTO (COLEGIO SECUNDARIO N° 48 DE ALTO COMEDERO)
LEILA GRAMAJO (COLEGIO SECUNDARIO N° 6)
NADIA QUIROGA (COLEGIO N° 2 "ARMADA ARGENTINA)
ARIADNA RUARTE HIRCH (ESCUELA DE MINAS "DR. HORACIO CARRILLO")
CAMILA AGUSTINA ZAMBRANO (COLEGIO CRISTIANA EVANGÉLICO CHE-IL)
MARÍA DEL HUERTO RESINA (ETP N° 1 "ARISTOBULO VARGAS BELMONTE)
ZOE CANDELA SÁNCHEZ (COLEGIO SECNDARIO N° 33 DE VILLA JARDÍN DE REYES)
VANESA MICAELA CONDORÍ (ESCUELA DE COMERCIO N° 2 "MALVINAS ARGENTINAS)
FERNANDA DÁVALOS CISTERNA (COLEGIO SECUNDARIO N° 54 DE ALTO COMEDERO)
BÁRBARA BRAVO (COLEGIO SECUNDARIO N° 54)
LEILA CANO GÓMEZ (BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21)
AGUSTINA FLORECNIA ALBARRACÍN (COLEGIO NUEVO HORIZONTE N° 1)
NOELIA SUÁREZ GUITIÁN (COLEGIO SECUNDARIO N° 59 "OLGA AREDES")
YAMILA VILLALBA (COLEGIO DIVINO REDENTOR)
GIOVANNA MNORMINA (CENTRO POLIVALENTE DE ARTES "PROF. LUIS MARTÍNEZ)
BRISA TASTACA (EET N° 1 "ECOLÁSTICO ZEGADA)
CONSTANZA CHIRO (COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA)
MARÍA ROSARIO MONTALVETTI (COLEGIO SANTA BÁRBARA)
NOELIA TAMARA SÁNCHEZ (ESCUELA NORMAL SUPERIOR "JUAN IGNACIO GORRITI")
BRIANA JOSEFINA DUCLOUX (EMDEI)
SOFÍA ORTÍZ- REINA SALIENTE 2018