"Nos faltó claridad", aseguró Castillejos

El delantero “lobo” no pudo anotar vs. Quilmes y quiere revancha.

Gonzalo Castillejos prácticamente careció de chances de gol en el último encuentro ante el "cervecero", salvó un cabezazo al que no le pudo dar la suficiente potencia para inquietar al guardameta rival. Confiando en volver al gol en la próxima fecha, el delantero de Gimnasia dialogó con la prensa analizando en duelo del último jueves por la zona B y vislumbrando el que vendrá.

"Tuvimos un partido complicado, sabemos que Quilmes juega bien pero bueno, creo que hicimos un buen partido, no tuvimos inconvenientes, no nos generaron ninguna situación clara", manifestó el atacante con respecto al duelo en el que el "lobo" igualó sin goles frente al club bonaerense.

"Nos faltó claridad y frialdad a la hora de la definición", dijo Castillejos continuando con su análisis del último partido del "lobo".

Analizando el certamen de ascenso del que es parte, el atacante sostuvo: "Es difícil la Primera Nacional, tenemos que ir partido tras partido. Creo que el rendimiento es muy positivo a lo largo del torneo y bueno, tenemos que seguir creciendo"

¿El sabor es agridulce por el empate de local? "Y bueno, deja una sensación un poco rara", aseguró el exRosario Central.

Se viene Atlético de Rafaela. "Tenemos una semana un poco más larga. Ojalá podamos traernos los tres puntos de allá para recuperar un poco lo de Quilmes", mencionó el delantero "albiceleste" en referencia al duelo que sostendrá versus la "crema" el próximo viernes en la provincia de Santa Fe.

Estudiantes imparable

Estudiantes de Buenos Aires, líder de la zona A, superó a Temperley por 2 a 1, de visitante, en un partido correspondiente a la sexta fecha, y mantuvo el puntaje ideal para ilusionar a todos sus hinchas.

Echaron a Carlos Mayor

El entrenador Carlos Mayor fue despedido ayer por la tarde de Almagro, luego del empate sin goles ante Chacarita en José Ingenieros, por la sexta fecha.

"Quiero aclarar que no renuncié, me echaron del club", dijo Mayor al programa radial El Show de Almagro, de la AM 1660.

"Hoy hicimos las cosas bien para conseguir el triunfo pero fue una decisión de la dirigencia y me siento dolido con este desenlace", agregó Mayor.

Almagro marcha último en la zona B de la Primera Nacional, justamente con Chacarita.