"Tengo la intención de volver a Jujuy y darle lo que aprendí"

El puntapié inicial de la profesión que eligió Elías Dante Gabriel Aisama surgió tras las constantes visitas que, cuando era joven, realizaba a su tía, María Ester Quiroga, ingeniera civil, quien trabajó en el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj). En el lugar, también se encontraba el arquitecto Sergio D'Agostino, sus diseños y forma de trabajo atraparon su atención, "ahí me di cuenta que además de la construcción también me gustaba la arquitectura", relató el jujeño.

Hoy, con 36 años, reside en la ciudad de Lugano en el Canton Ticino de Suiza . Dirige su propio estudio de arquitectura y diseño.

Se crió en el barrio Cuyaya. Cursó la secundaria en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada" y a los 21 años decidió estudiar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán.

No fue hasta el segundo año de carrera que, a través de la institución, fue postulado para obtener una beca en la Accademia di Architettura di Mendrisio, fundada por el prestigioso arquitecto suizo Mario Botta, quien fue creador de proyectos y edificios a gran escala.

Es así que sus destacadas notas y presentación de proyecto previo, lo llevaron a conocer de cerca los trabajos que hoy embellecen algunas principales ciudades del mundo. Además, tuvo el lujo de rodearse de grandes profesionales de la arquitectura.

Su paso por la academia fue "desde cero".

En el segundo año hizo prácticas en estudios de arquitectura y al cabo de cuatro años se graduó con el título de Maestría en Ciencias de la Arquitectura (Master of Science in Architecture).

Mario Botta fue su relator

Su paso por el mundo de las obras y construcción le abrió la puerta para hacer realidad el deseo de todo profesional: aprender de los más grandes, saber cómo piensan y compartir sus ideas y proyectos. "Me siento una persona privilegiada en relación a otros estudiantes. Arquitectos que algunos ven como referentes y yo los llegué a tener como profesores", sostuvo.

Fue así que al estar a un paso de recibirse, el jujeño eligió como relator de tesis al arquitecto Mario Botta, quien lo aceptó en esa importante etapa de su profesión. "Para mí fue grato tener al fundador de la universidad a la que asistí y quien actualmente es referentesde muchos profesionales", mencionó.

Luego de recibirse, en el año 2011, trabajó en diferentes estudios de arquitectura de esa región. Tiempo después, logró uno de sus ansiados objetivos, tener su propio estudio de arquitectura y desplegar todo lo aprendido durante más de seis años.

Adaptarse a otra cultura

Durante los primeros años de estadía en Suiza, Elías tuvo que adaptarse a un cambio de cultura trascendental. Contó que el primer año fue el más difícil, en relación de familia, le costaba comunicarse y solía enviarles cartas. Pese a ello, el amor y contacto con sus seres queridos nunca se perdieron.

"Fue difícil al principio pero hoy me siento integrado a la sociedad y la metodología", dijo, al mencionar que cuando visita su tierra natal "me siento como turista en mi propia casa, un 70% de mi cabeza está en este país y el otro 30% en Jujuy, me comunico con mi familia, con mis hermanos y amistades, es difícil estar lejos de Jujuy pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando", sostuvo.

Recorrer lugares que añora

Cuando el jujeño tiene la oportunidad de visitar nuevamente su tierra natal, recorre los lugares que más añora, viaja al norte de la provincia y se reúne con su familia y amigos. "A la provincia siempre la extraño, trato de escuchar la radio y ver la televisión", dijo al mencionar que también suele ver a través de la pantalla a un querido amigo.

Y es que la vida también le dio la posibilidad de conocer diferentes países de Europa, visitar Estados Unidos, Las Vegas, Los Ángeles. Vivir la experiencia de estar en el Mundial de Fútbol en Rusia, donde se reencontró con un querido colega. "Para mí siempre fue interesante conocer otros lugares y culturas. Es una muy linda experiencia y tengo planificado viajar a otros lugares con amigos", dijo.

Darle algo a mi provincia

Sin dudas, uno siempre busca en donde esté algo que lo haga recordar o planificar en su querido país. "Siempre me imagino y tengo la intención de devolver a Jujuy todo lo que aprendí de las experiencias profesionales, tratar de darle algo a mi provincia. Tengo proyectos en mente para proponer a mi provincia sin ningún interés de por medio", comentó.

Agregó así que si sus proyectos personales funcionan, le gustaría estar conectado entre Jujuy y Suiza, "aquí tengo un estudio y también quisiera tenerlo en la provincia".

En este contexto, se refirió a la importante obra que se realizó en la provincia, el parque lineal Xibi Xibi, "me parece una obra espectacular, es un centro de unión para toda la ciudad, cuando fui, lo recorrí de punta a punta", contó impresionado.

No caben dudas de que la enriquecedora historia de este jujeño, que todavía no está terminada, es un claro ejemplo de que el esfuerzo y la perseverancia son los valores esenciales de la vida.