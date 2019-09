Le niegan la asignación universal para sus tres hijos

Oscar Pérez tiene 62 años, vive en el asentamiento del barrio Belgrano, su expareja lo dejó solo a cargo de sus tres niños y pese a que tiene la tenencia de sus hijos, no puede acceder a la Asignación Universal por Hijo.

Oscar Pérez precisa colaboración de la sociedad. Para ayudarlo, pueden comunicarse al número: 388-154759563.

Le realizó al Anses dos denuncias en el Ministerio Público de la Acusación, obtuvo respaldo del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Defensoría del Pueblo que intimó a la Anses.

Aún no obtiene respuestas explicó Pérez que vive sólo junto a sus pequeños en situación de pobreza, y encima sufre de problemas cardíacos. Fue operado en dos ocasiones del corazón.

Álvaro de 9, Matías de 8 y Leandro de 4 años son sus pequeños, y fueron ayudados por una iglesia que les brindó alimentos y ropa.

La mamá de los chicos los abandonó, ella cobraba la asignación de ellos, "primero, me dieron la guarda provisoria porque había dos de los chicos que no habían sido reconocidos por los problemas que siempre tenía con la madre, iba y venía. Entonces se llega a una audiencia donde vía judicial los reconocí", mencionó Pérez, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Solicitó a Anses que le otorguen a él la Asignación Universal por Hijo. El pedido fue en diciembre del 2016 e ingresó en trámite judicial. Al poco tiempo se resolvió y empezaron a pagarle, pero meses después el pago se canceló. Sólo continuaron pagando por uno de los tres.

En ese sentido, señaló que "nadie me dio explicaciones y desde la Defensoría del Pueblo intimaron a la Anses para que me pague y no respondieron. Lo hicieron otra vez y nos dijeron que sí están cumpliendo. Le presentamos los papeles, pero de ahí nos hicieron dar vueltas hasta el día de hoy que siguen sin pagarnos".

Cansado y disgustado por lo que ocurría, "en el 2017 denuncié al gerente de Anses en el Ministerio Público de la Acusación por incumplimiento de sus funciones públicas y el abandono que hace de los chicos, porque les niega uno de sus derechos", añadió.

Al respecto comentó que "este año hice otra denuncia más en el MPA y después de eso se dio una gran casualidad o una represalia, me dejaron de pagar la asignación del mayor. Eso fue hace dos meses y lo hicieron sin darme una explicación".

"No nos pagaron el bono que dio el Gobierno, ni la ayuda escolar, solo de uno solo la asignación pero la cancelaron. Son muchas cosas las que vengo pasando en la Anses", agregó.

Problemas cardíacos

Laboralmente tampoco puedo "desempeñarme porque tengo problemas cardíacos, presenté mi historia clínica con todos los papeles pero también me negaron la pensión por discapacidad. Tengo que llegar muerto para que me den la pensión", afirmó Pérez.

Explicó también que tiene dos operaciones al corazón donde le colocaron un stent coronario, "es como estar muerto en vida. Lamentablemente cuando no tenés dinero no podés hacer la dieta. El enemigo número uno de mi corazón es la sal. Tomo mucha medicación por mis problemas de salud".

“El hambre acecha”

Pese a que realizó todos los trámites que le encomendaron y presentó los documentos requeridos para que le habiliten el pago de la Asignación Universal por Hijo, Oscar Pérez no recibe respuestas y su situación económica es grave.

Al respecto sostuvo que “ni piense que me van a pagar’ me dijo un hombre de Anses. He ido por todos lados, los chicos siguen sin cobrar y el hambre acecha. Vecinos, amigos y una iglesia nos da una mano”.

“El lunes pasado, el escribano, secretario de la jueza que tiene a cargo la causa me dijo que lleve unos papeles a la Anses para que me solucionen el problema. Una abogada que estaba ahí me dio para la Sube porque ni para eso tenía”, aseguró.

No reciben su denuncia

Cuando se dirigió al sector judicial del Anses le dijeron que ellos ya no reciben esas denuncias y que debe mandarlas a Buenos Aires vía correo electrónico.

Asimismo indicó que “me lo dijo en tono burlesco la persona que me atendió, esas actitudes las venimos soportando hace tiempo. Antes de ir en esa oportunidad, ya lo había hecho en reiteradas ocasiones. Fui también con una profesional del Ministerio de Desarrollo Humano que me acompañó, y sufrimos los dos un maltrato total. No nos cargaron los papeles ni nada”.

“Hasta los papeles de la Defensoría del Pueblo ellos desconocen. Tengo la tenencia de los chicos, están acá, no puede ser que no me den la asignación. Es realmente desgastante el maltrato que se sufre”, concluyó.