Más de 16 mil pasajeros se alojaron con Airbnb

A casi un año y medio de haberse firmado un acuerdo entre la provincia y la firma Airbnb, una plataforma digital que oferta alojamientos no convencionales, el crecimiento en la cantidad de plazas hoteleras en Jujuy ha sido notable. Del mismo modo, hubo un fuerte impacto en el acceso a hospedajes, ya que según informó la empresa, entre julio de 2018 y junio pasado, unos 16.500 viajeros se hospedaron en Jujuy contratando el servicio a través de esta plataforma digital.

Este convenio le permitió a la provincia formalizar la incorporación de hospedajes no convencionales, es decir, casas de familia, hostales, departamentos, cabañas, habitaciones, y sumarlos a oferta turística, ampliando la capacidad de recepción.

Según detalló Posadas, con Airbnb en la provincia se duplicó la cantidad de camas en el ultimo año. "Hemos pasado de unas 750 camas (no convencionales) a 1.500, distribuidas en toda la provincia. Esto nos permite, además, sumar hospedajes en localidades aisladas que antes no tenían forma de ofrecerse si no era por el boca a boca, y a su vez extendiendo el turismo al interior", señaló.

Este incremento en la cantidad de plazas permite además, dar respuesta a la creciente demanda turística que hay en la provincia y que apunta a despegar aún más.

El ministro destacó además que esta es una forma de "democratizar" el turismo, ya que de otra forma queda únicamente en manos de grandes hoteleros. "Esta es una política complementaria y Jujuy es la única provincia del país que lo ha hecho, con muy buenos resultados".

Cabe mencionar que el 80% de los alojamientos jujeños de Airbnb evaluados por sus huéspedes recibió una puntuación de 5 estrellas, la más alta que permite la plataforma.