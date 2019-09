Videos. ¿Te acordás de los desfiles sobre Avenida Córdoba?

Desde hace algunos años, la fiesta se mudó para la Ciudad Cultural, pero quien no recuerda aquellos pasajes por la mítica avenida Córdoba. Reviví esos momentos con estos videos.

Desde el 2016, los desfiles de carrozas se realizan en la Ciudad Cultural, que año tras año va mejorando en infraestructura y servicios para vivir allí una auténtica Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Pero claro. Los nostálgicos siempre recordarán la avenida Córdoba, el Parque San Martín y todo lo que se vivía allí año tras año con los desfiles de carrozas, el paso de las reinas y todo lo que se movía en torno a esta gran fiesta.

¿Quién no se encontró "en el Cristo" con su grupo de amigos?. O quien no caminó por la arboleda del Parque San Martín para cortar camino y evitar el tumulto de la acera. O los impacientes que no esperaban el paso de las carrozas y se dirigía raudamente al Parque Cerrado.

Si muchos hubieran sabido lo que sucedería con la mudanza de este espectáculo hasta Alto Padilla, seguramente habrían disfrutado más su presencia en avenida Córdoba.

Aquí te dejamos algunos recuerdos de lo que fueron las últimas actividades en esta avenida en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Desfiles de los grupos A y B

Entrega de premios