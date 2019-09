Mirtha Legrand todavía no confirmó su continuidad en la televisión para el próximo año 

"¿Te puedo hacer una pregunta?", dijo la conductora de Implacables (El Nueve). "¿Vamos a seguir contando con vos en el 2020, no?", le preguntó a la estrella de El Trece.

"No sé, no estoy decidida", fue la inesperada respuesta de Mirtha. "Hace mucho que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires", explicó la conductora de los almuerzos para sorprender a todos.

"A mí me encanta trabajar, estoy fantástica, pero estoy sufriendo mucho la muerte de mi hermano, que nos afectó muchísimo a Goldie y a mí", respondió Mirtha, recordando el fallecimiento de José Martínez Suárez.

Mirtha aclaró que su decisión no tiene que ver con su estado de salud. "Salió en un revista, pero es mentira. Estoy fantástica, me siento re bien", aseguró la conductora para desestimar hipótesis que puedan generar preocupación.

A la hora de esgrimir los motivos que la empujarían a tomar una decisión, Mirtha Legrand admitió que los programas del sábado y el domingo le generan una exigencia importante. "La última media hora cuesta porque vengo de la noche anterior. Pero no es tan fácil porque el canal tiene que adaptar la programación".

De todas formas, dijo que la semana que viene tomará una decisión al respecto sobre su futuro. Y dejó abierta la posibilidad de que en el verano, su programa salga desde Buenos Aires y no desde Mar del Plata como viene ocurriendo durante los últimos años. "Trabajo desde los 14 años, era una nena. Toda la vida trabajando y eso me ha dado mucho placer. Estoy deseando que llegue el fin de semana para hacer mis programas", destacó.

Gladys Florimonte – otra de las invitadas a la mesa – la tentó para que su programa saliera desde Carlos Paz. "Hace 30 años que no voy, tengo mucho amigos en esa Ciudad… pero veremos que vamos a hacer en los próximos días", cerró Legrand.