"Ojalá que todos los jujeños"

-Horas a puras emociones...

-Totalmente. Era algo impensado que un club como River Plate se fijara en nosotros. Nos anotamos hace dos meses y fue algo loco. Un amigo mío de Buenos Aires me avisó y nos inscribimos a poco del cierre. Todo ese fin de semana estuve preparando las cosas y por suerte al tener los papeles al día, pudimos hacerlo. El plazo era un lunes a las 24 horas y nosotros el domingo 23.45 enviamos todo.

Durante dos semanas se podrá votar en la página de la fundación "millonaria" y el sueño carmense confía en la solidaridad del jujeño.



-Sinceramente, ¿pensaste que tenían chances?

-Es como en cualquier concurso, la clave estar bien fundamentado el objetivo que se propone y hacia dónde apunta el proyecto, qué se quiere brindar a la sociedad en sí. Pensé que era difícil que nos elijan, pero estaba muy confiado en el proyecto que enviamos a la fundación.

-¿Cuál es?

-En la cancha de fútbol inauguramos este año los bancos de suplentes y el campo de juego nuevo, pero nos cuesta mucho el tema de los baños. Al no tenerlos, siempre que hacemos un evento deportivo o social es la Municipalidad de El Carmen las que nos presta baños químicos. Agradecemos la predisposición de la comuna, pero es un problema grande, más para las mujeres. Además tenemos fútbol femenino. Me da vergüenza no poder brindar un lugar dónde cambiarse, por ejemplo. Aparte desde que ingresé a la entidad tengo un sueño que los chicos con capacidades diferentes puedan asistir en forma masiva. Para mí es muy importante incluirlos y en El Carmen no hay un lugar, inclusive en la provincia, donde puedan practicar deportes. Y para que vayan, tenemos que brindarles un espacio físico adecuado. Allí focalicé el proyecto, porque es algo que anhelo desde hace tiempo.

-Ser inclusivo marca la impronta de un club.

-Es así. Nosotros somos un club de puertas abiertas. Tenemos chicos con capacidades diferentes y transexuales, que se cambiaron los documentos. Ellas están en el equipo de fútbol femenino y queremos que estén cómodas. Con los baños será otro paso que daremos.

-Qué importante es tener los papeles al día.

-Cuando entré al club estaba fundido. Debía mucho dinero en las dos instalaciones que tenemos por el servicio de agua. Desde 1990 no se hacía ningún balance. Ingresé en 2014 y sigo aprendiendo cómo llevar los papeles. Los primeros años me costó, pero actualmente me llevó a que el club esté ordenado y en regla, con los balances al día. Siempre trato de estar en regla por cualquier proyecto que salga. ¿Mirá si no hubiese sido así ahora? En cinco días hubiese sido imposible presentar el proyecto.

-El vicepresidente René Torres remarcó la importancia de tu trabajo en estas cuestiones administrativas para poder soñar con el millón de pesos que es el premio principal.

-Muchos clubes no pudieron participar porque les falta uno u otro papel. Presentamos el proyecto y a la semana siguiente ya estábamos preseleccionados. La nómina inicial de 95 inscriptos se iba achicando y cada vez nos pedían más requisitos, los cuales los tenía. Se los enviaba y los aprobaban. El club está en regla con el título de propiedad de la cancha, el tema de Inmuebles al día. Así llegamos a la penúltima elección, donde quedaron siete clubes y finalmente quedamos tres. Fue un honor que nos eligieran el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio; el técnico Marcelo Gallardo; la directora de la Fundación, Dolores Irigoin y otras personalidades.

-¿Cómo tomaste la noticia que eran finalistas?

-Excelente. Venía de una gran noche para el club porque justo ese domingo habíamos clasificado a las semifinales de la Copa Jujuy luego de ganarle a Sportivo Alberdi. Había dormido hasta tarde esa mañana cuando me llamó la directora de la Fundación para contarme que éramos finalistas. Me quedé sin palabras.

-Ustedes cumplieron con todos los requisitos, ya que armaste un proyecto inclusivo y sortearon las etapas necesarias. Ahora es momento de volver a apelar a la solidaridad del jujeños...

-Y no sólo de El Carmen, sino toda la provincia. Somos un club jujeño que tuvimos la suerte que nos toque a nosotros. Es la primera edición de este concurso y ya afirmaron que seguirá. Entonces, podría tocarle a otro el año que viene o el próximo. Ojalá que todos los jujeños nos apoyen votando en el link http://www.fundacionriver.org. ar/votacion-premio-fundacion También sirve de ejemplo para que los clubes estén ordenados y así poder participar. Hay que tener fe.

-Sos la cabeza principal, pero ¿es clave saber delegar para alcanzar metas?

-Sin dudas y es algo que siempre repito. Puedo ser hoy el presidente, pero sin la gente que tengo a mi lado no podría avanzar. Algunos son pares de la Comisión Directiva y otros allegados que trabajan desinteresadamente. Uno no puede hacer todo en el club. Me encargo de los temas administrativos, proyectos y del fútbol, donde soy el técnico de la primera división. Sin las otras personas, no funcionaría el club. Todos somos un equipo.

-¿Es una realidad que en el interior todo cuesta el doble?

-No me caben dudas. Estamos lejos de muchos proyectos. El gobernador Morales sacó algunos y ahora se terminaron. La situación está difícil. Se entiende. Cuesta mucho todo. Por suerte la directora de la Fundación nos abrió la puerta de otro proyecto: los preparadores físicos se podrán capacitar en River Plate y yo asistiré a cursos de dirigencia deportiva, todo pago por la institución de Nuñez. Ya hay un nexo. Después vendrán profesores a probar jugadores de toda la provincia de Jujuy.

-Institucionalmente las cosas vienen funcionando y en lo deportivo, también.

-Todo se basa en la organización y en una Comisión Directiva fuerte para manejar la entidad. Recién luego se puede pensar en lo deportivo. Hay que saber llevar bien el día a día el tema económico. Trabajamos mucho con rifas, lotas, bingos y organizando peñas para recaudar dinero. Para abrir la cancha, en la Liga Departamental, necesitas 9.000 pesos. Y ese monto no se recauda en una boletería. Tenemos que darle algo a los jugadores, que simbólico en realidad. Logramos un nudo importante entre las dos partes. El año pasado perdimos la final de la Copa Jujuy por penales.

-Fue precisamente un secreto a voces que aquel premio ganado se dividió en partes iguales.

-Hubo un dinero como premio y lo jugadores tienen familias,y el desafío de defender la camiseta. Decidí y con el apoyo de Comisión que partimos la mitad del premio. Los muchachos se sintieron contentos. Es más, por eso quieren volver al club. Nosotros hicimos obras: el sembrado completo de la cancha, previa nivelación; los bancos de suplentes; los parapelotas; redes profesionales. Llevamos a los dirigentes de la Copa este año para que vean en qué se invirtió el dinero y para demostrar que fue un acierto del Gobierno esta competencia provincial.

El club es su vida y va por la iluminación

Jorge Luis Pérez define sin dudar que Atlético El Carmen “es su vida”. Tiene 40 años y jugó como volante central durante 15. Hace 5 años decidió colgar los botines para asumir como presidente. Está todo el día pensado qué puede hacer para lograr más beneficios.

Su expareja se quejaba siempre y con razón. Pérez reconoció que el club “no me dejaba mucho tiempo para mí. Eso sí, duelen algunas críticas porque no valoran el trabajo o porque tienen envidia”. También recordó que un hongo mató todo el resembrado y tuvieron que volver a pedir a Agro Perico que les dé una mano para la cancha. “Nos financiaron, no bajamos los brazos y hoy la cancha está muy buena”, sostuvo. Hace unos años levantaron un tinglado, gracias a un proyecto presentado en Nación, donde resaltó las gestiones de la exsenadora nacional Liliana Fellner y el intendente Adrián Mendieta. “Fue una inversión de un millón doscientos mil pesos y allí los chicos juegan al hándbol”, sostuvo y casi sin querer en esta charla confesó que envió los papeles a Buenos Aires, al proyecto “Clubes Argentinos”, donde propone iluminar la cancha.

“Ya nos aprobaron y estamos a la espera de una respuesta afirmativa”, cerró ilusionado.