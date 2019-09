Es escasa la demanda de productos para veganos

La alimentación vegana se caracteriza por la abstención de comer carne y cualquier alimento de origen animal, es sabido que este estilo de vida ha ganado terreno a pasos agigantados en el país, pero no con la misma fuerza en Jujuy.

Tras un recorrido por diferentes dietéticas y casas naturistas de la ciudad capital se pudo saber que la demanda de productos aptos para veganos es muy baja por lo que muchas de ellas optan por ya no proveerse con estos alimentos.

Consultada una dietética ubicada en el centro capitalino admitió que "si un vegano viene a buscar productos aptos para ellos no tenemos mucha variedad para ofrecer. Lo que ocurre es que estos productos al ser tan caros no se venden y por consiguiente se nos vencen y ante esta pérdida decidimos no traer más".

En coincidencia, desde otra dietética ícono en nuestra ciudad informaron sobre el mercado de la cosmética y los alimentos aptos para veganos que "en Jujuy no hay todavía una demanda de estos productos, o por lo menos a mí no me los piden", expresó la dueña del comercio al mismo tiempo que informó que "lo mismo pasa con los productos para celíacos que pese a que hay una nutrida población con esta condición no se venden".

Los comercios naturistas consultados coincidieron que la escasa demanda se debe, en parte, a que todavía la alimentación vegana no está fuertemente arraigada en la provincia, pero que fundamentalmente se debe a sus altos precios pese a que muchos no alcanzaron a sufrir una actualización debido a que decidieron no reponerlos en góndola. Y como tercera hipótesis estimaron que la baja demanda se debería también a que los veganos optan por preparar sus propios productos.

Algunos precios

Entre los alimentos que sí sufrieron incremento de precios están las levaduras en polvo con sabores que aportan vitamina E y calcio. "En el último pedido las levaduras pasaron de costar $ 185 a $ 284 en el caso de la de sabor a manzana", informaron.

De igual manera las leches vegetales, uno de los productos con más demanda, también aumentaron sus precios. "La leche de almendras y de castañas de cajú en su gran variedad de sabores por un litro, pasó de costar $ 160 a valer $ 201", informaron desde una cadena de dietéticas.

Por otra parte las mayonesas aptas para veganos por 360 gramos tienen un costo de $ 190 y la pasta de maní que todavía mantiene sus precios se consigue a $ 170 el frasco de 350 gramos y a $ 190 el de 500 gramos.

Los productos menos vendidos y que por consiguiente ya no se comercializarán más fueron los brownies con nueces que tenían un costo de $ 50, los alfajores que se mantenían a $ 45, las cookies a $ 70 y el dulce de leche por 380 gr a $ 230.

Contrapunto sobre veganismo en los más chicos

Tras reiteradas manifestaciones de activistas veganos tanto en la provincia de Jujuy como a nivel nacional, entre la más recordada la del predio de La Rural, algunas personas comenzaron a cuestionar las consecuencias de adoptar una dieta vegana.

Es ante este debate que El Tribuno de Jujuy consultó con nutricionistas sobre si este tipo de dieta aplicada en los niños podría cubrir todos los requerimientos nutricionales, surgieron entonces dos posturas contrarias al respecto.

Silvia Pérez, nutricionista del Hospital Materno Infantil, indicó que desde el punto de vista de la nutrición infantil “una dieta vegana o vegetariana estricta estaría siendo incompatible con un buen crecimiento y desarrollo de un niño”, consideró.

Explicó que “estas dietas son básicamente pobres en aminoácidos esenciales que los niños necesitan para desarrollarse correctamente ya que los aminoácidos forman las proteínas de buena calidad. Y de llevar una dieta vegana tendrían déficit de hierro, zinc, yodo, calcio, vitamina D y vitamina B 12, que son críticas a la hora del crecimiento”.

Consultada sobre si una dieta vegana asesorada por profesionales de la salud podría cubrir todos los requerimientos nutricionales la especialista explicó que “la cobertura de nutrientes esencial se logra cubrir pero sólo en parte. En un niño en crecimiento este tipo de dietas no son necesarias. Pero otro es el caso de una dieta ovo-lacto-vegetariana que incluye leche, quesos y huevos más los vegetales, cereales y semillas con la que sí pueden llegar a lograr un crecimiento y desarrollo normal en un niño, claro que siempre con el asesoramiento de un médico”, dijo.

Sin embargo, destacó que una vez que el joven ya dejó de crecer este tipo de dietas tienen muchos beneficios como por ejemplo protegerlos de enfermedades crónicas como ser la obesidad, hipertensión, etc. “Las dietas veganas no resultan perjudiciales para los adultos siempre y cuando esté bien planificada”, destacó.

“Una excelente opción”

Por su parte, la nutricionista Olga Madariaga indicó que una dieta vegana bien equilibrada, bien hecha y correctamente guiada por un especialista resulta “muy saludable para los niños”.

“Es una excelente opción, por eso mis hijos son ovo-lacto-vegetarianos de nacimiento ya que en el reino vegetal encontramos todos los nutrientes que necesitamos para vivir“, informó al tiempo que advirtió que “yo recomiendo este tipo de dietas pero siempre y cuando las personas estén asesoradas por un profesional”.

Así y a fin de dar a conocer sus beneficios indicó que una dieta vegana sumada a actividad física diaria, y una vida saludable sin vicios podría prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades renales, etc., ya que esta dieta es rica en fibras, por lo que también ayudan a mejorar el tránsito intestinal y la composición de la sangre.