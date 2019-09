Gremialista destacó acuerdo salarial para el sector, que solo se actualiza en conceptos no remunerativos.

Mejoras que no alcanzan en la actual situación

"Si bien se ha conseguido un buen porcentaje de aumento en los sueldos y se siguen tramitando mejoras, con la actual situación económica no es suficiente", dijo René Yanos, titular del Centro de Empleados de Farmacias de Jujuy.

Acotó que también hubo actualizaciones, bonos y no remunerativos "que no será lo mejor, pero es una ayuda" en este contexto difícil. "Y no estamos estancados porque los medicamentos a decir verdad, todos los meses suben, y el acuerdo que se logró es actualizar conceptos de acuerdo al costo de vida", acotando en contrapartida que en algunas farmacias se produce una "media jornada mentirosa, porque se trabaja el turno entero pero se paga sólo la mitad".

Yanos también hizo saber que se produjo el cierre de muy pocas farmacias, pero que se abrieron otras en toda la provincia, incluso el norte, que generan más empleo y hacen que la situación del sector no revista mayor gravedad.

Asimismo, el dirigente gremial dijo que la obra social del sector está funcionando bien, "aunque hay atrasos porque no realizan los aportes", acotando que el CEF tiene un sistema de descuentos en medicamentos para sus afiliados con algunas farmacias de capital e interior.

Por otra parte, hay que destacar que Yanos es miembro de la comisión directiva de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (Fatfa), que recientemente mantuvo una reunión con Lucas Fernández Aparicio, secretario de Trabajo y Empleo de la Nación.

Dijo que además de entregarse certificaciones a autoridades de gremios de Tucumán, Rosario y La Rioja, entre otras jurisdicciones, se llegó con el funcionario a un acuerdo de que Nación "nos va a dar la posibilidad de ir solucionando los problemas de documentación, porque eso nos sirve para transacciones y situaciones con los bancos y cualquier institución".

En ese contexto, Yanos recordó lo dicho por Gustavo Rossi, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacias, que "se produjo esta reunión porque se han presentado situaciones en estos tiempos de emergencia, en la relación laboral entre empleados y farmacias, para las cuales estamos dispuestos a encontrar las soluciones necesarias. No hemos tenido muchos despidos pero ha caído el salario del trabajador en relación a la inflación, pero siempre nos encontramos en la defensa del trabajador, del empleado de farmacia, desde el farmacéutico hasta el cadete", apuntó el dirigente jujeño.

Asimismo, indicó que en el encuentro entre la dirigencia nacional y el funcionario también se ha coincidido que lo recaudado por las ventas en las farmacias "ha aumentado más de un 30%. Las farmacias no han perdido en esta cifra, pero sí en cantidad de medicamentos vendidos. Además, la actualización de los precios es día a día. Los grandes laboratorios no han perdido dinero, pero sí las farmacias pequeñas, por lo que desde el gremio continuamos adelante para seguir ganando derechos y evitar el cierre de" estos comercios.

Luego puntualizó que "en el mes de junio tuvimos un aumento que considerábamos estaba dentro de los parámetros de la economía actual, sin cláusula gatillo, aunque sí tenemos sumas no remunerativas que bimestralmente van aumentando. A partir de los últimos días y la crisis que llegó, hemos perdido bastante poder adquisitivo en nuestro salario. Dentro de nuestro convenio tenemos muchos artículos que elevan el monto del básico, por título secundario o antigüedad, por lo que comenzamos a hacer hincapié en nuestras inspecciones" para que se cumpla con la escala salarial.

También dijo que hubo reuniones paritarias "pero no se llega de un día para el otro a un acuerdo salarial", solicitando a aquellos trabajadores que tengan acuerdo de media jornada y no se cumpla, que se dirijan al gremio para regularizar la situación.