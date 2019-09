Segunda reunión nacional de contadores autoconvocados

Jujuy fue sede de la Segunda reunión nacional del movimiento "Contadores públicos autoconvocados" que busca jerarquizar la profesión. En junio ya habían entregado un petitorio a las autoridades nacionales para plantearlo.

En el país son alrededor de 180 mil los contadores matriculados. Y en el encuentro en Jujuy se reunieron profesionales de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Buenos Aires, Caba, Córdoba, Mendoza y Jujuy. La provincia de Buenos Aires tiene 22 delegaciones, 20 mil matriculados y Ciudad de Buenos Aires 70 mil matriculados, que con el resto suman los 180 mil.

"En todas las provincias pasa lo mismo, es un interés común. El ejercicio de la profesión se está deteriorando, degradando y como objetivo principal queremos jerarquizar, que el contador público que tiene una profesión que da fe con su firma ante terceros de la información que se hace cargo", explicó Viviana Tallarico de Buenos Aires.

En tanto el jujeño José Luis Coro recordó que el 21 de junio los contadores públicos autoconvocados presentaron un petitorio al presidente, al titular de Afip, a las dos Cámaras del Congreso por entender que se deben tratar modificaciones de leyes nacionales, y a la Federación Argentina de Consejos Profesionales que tienen actualmente la representación de los contadores.

En el petitorio habían planteado la unificación de las incumbencias del contador público a nivel nacional por entender que se trata de legislaciones que no son uniformes a lo largo del país, y otro de los pedidos fue de la feria fiscal.

En tal sentido Viviana Tallarico, planteó que se pidió la reglamentación de una feria fiscal; y que se modifique una Ley de prevención de lavado de dinero porque asumen que los obliga a violar el secreto profesional denunciando a clientes con operaciones sospechosas. Otro de los puntos que se planteó es el patrocinio técnico tributario.

Planteó por ello que los contadores ponen su preparación técnica y académica para que esa firma dé fe ante terceros, y que es lo mismo que el escribano.

Consideró que sería más viable entre los pedidos, el patrocinio y la nacionalización de incumbencias, al entender que deben defender que por algunos resquicios se quieren meter otras profesiones.

La idea del encuentro fue por ello la de "definir la función del CPA y cómo seguir para adelante con una personería que nos permita ejercer este fortalecimiento de la profesión en forma grupal en todo el país, y definir las acciones en adelante", precisó Tallarico. Se plantean que cada CPA de provincia definirá su método de trabajo.

Sobre el patrocinio técnico explicaron que Salta ya comenzó a trabajarlo utilizando la estructura del Consejo Profesional de esa provincia y harán una presentación a la Legislatura.

En tanto Daniela Martínez invitó a sumarse a los Consejos de Ciencias Económicas, pese a que tienen funciones de poder de policía de la matrícula. Dijo que en algunas provincias existen colegios de graduados que no están en funciones, por lo que aspiran a poder trabajar con los Consejos y articular también con los colegios.

"Las dificultades que tenemos con Afip, organismos de recaudación en general son iguales en todo el país", dijo Tallarico y recordó que también presentaron en Afip una nota con inconsistencias y soluciones.

Aunque se autoconvocaron la que tiene la representación hoy es la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas con los colegios de las 24 jurisdicciones del país.

En Jujuy hay una entidad gremial

En Jujuy desde hace un año, el 1 de mayo de 2018 se creó una Unión de Profesionales de Ciencias Económicas, que les permite poder ejercer la defensa gremial de contadores “que se sientan trabajadores, con el objetivo claro de poder tener el día de mañana un convenio colectivo de trabajo y una escala salarial acorde”, precisó el referente jujeño José Luis Coro.

También se creó una iniciativa similar en Mendoza, que no obstante, en Buenos Aires y Caba no fue bien recibida debido a que las instituciones gremiales no son bien vistas, pero ambas ya hicieron la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, tratando de lograr la inscripción. Luego deben demostrar la representatividad del oficio o labor que pretenden representar para lograr la personería jurídica, que suele demorar ya que hubo gremios que tardaron 50 años.

Coro explicó que a nivel local el Consejo de Ciencias Económicas considera que no se puede trabajar en conjunto, pero consideró que dependerá de acercar posiciones y entender para qué es cada institución.

Coro señaló que estará supeditado al desempeño del gremio, y es que hay provincias que tienen Colegio profesional, otras consejos, cajas previsionales, pero que en Jujuy la unión está creciendo.

Además planteó que se está pensando en armar una asociación civil o colegio de Ciencias Económicas que defienda o pueda nuclear a todos los profesionales independientes. Dijo que en Jujuy es muy difícil para los profesionales cobrar lo sugerido por el Consejo de Ciencias Económicas ya que se diferencian en el precio, al no ejercer en forma independiente. Por ello ponderó que en Salta se cobra según la tabla sugerida por el Consejo de Ciencias Económicas.

Situación de peritos contadores

Una problemática que preocupa en Jujuy es sobre quiénes trabajan como peritos contadores cuyos honorarios son regulados en los porcentajes más bajos, y donde consideran que no se le da importancia a su trabajo.

Por otro lado explicaron que hay una lucha con los abogados respecto a las sindicaturas en concursos y quiebras que si bien se logró que sean los contadores el síndico, pero siempre son los abogados los que pelean para ocupar ese rol.

Es que plantean que lo que se discute en un juicio el 20 % va para los abogados y sólo el 5 % para el resto de los peritos que intervienen, y es algo que estiman se debe tratar a mediano plazo a nivel de la Legislatura provincial y nacional para lograr cambiar la realidad.

De hecho plantearon que en varias provincias si hay una empresa en quiebra, pese al trabajo que se hizo de la pericia, que es bastante laborioso, terminan generalmente sin cobrar en la mayoría de los casos porque no hay una legislación que lo garantice.