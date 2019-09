Villarroel y su gran trabajo en Brasil

Un "pequeño" mimo a un "grande" del culturismo. Darío Villarroel representante de la Asociación Fisicoculturista Argentina (Afca Wabba Argentina) en categoría especial es el nuevo campeón Latinoamericano en San Pablo (Brasil) que lo clasificó al Mundial Mr Universo Wabba Acapulco México 2019 que se realizará en noviembre.

"Acabo de competir en un Torneo Latioamercano en San Pablo (Brasil) y obtuve el primer premio como campeón Latinoamericano en categoría especial y ahora estoy en Misiones donde me están haciendo un documental con una producción cinematográfica sobre mi vida y vamos a hacer unas filmaciones en Cataratas del Iguazú. El miércoles recién estaré volviendo a Palpalá, pero lo importante es que ya estoy clasificado para un Universal que es un Mundial en Acapulco (México)", empezó contando el deportista siderúrgico de 38 años.

Consultado sobre la preparación previa de esta competencia ecuménica en tierras "cariocas", Villarroel contestó que "fue muy buena y exigente, sabía que no iba a ser nada fácil donde fuimos 4 deportistas con diferentes patologías, entre ellos amputados, parálisis cerebral y silla de ruedas, pero tuve la suerte de clasificar siendo primero y en noviembre estaré en México si Dios quiere", acotando que "me pone feliz seguir representando de buena forma a mi país, provincia y mi ciudad quienes me brindan su apoyo mediante llamados y mensajes en las redes sociales por este lindo momento. Eso me motiva a seguir por esta senda deportiva para dejar bien representandos mis orígenes en cada competencia", detalló "Mike" como lo conocen en su ciudad natal, Palpalá.

En 2018 y con un tremendo espíritu deportivo, Darío Villarroel empezó a desempeñarse en el fitness y culturismo luego de muchos años compitiendo en potencia hasta llegar a ser integrante de la Selección Argentina de baja talla, récord guiness de levantamiento de pesas, instructor y hasta ser un disertante de charlas motivaciones. Actualmente con algunas continúa en el tiempo que tiene disponible, aunque ahora entró en un ámbito donde su discapacidad no es un impedimento sino que lo obliga a estilizar su físico.

Y al incursionarse hace poco tiempo, estas participaciones le dejaron una buena impresión que activa y desafía para seguir creciendo.

Sin dudas que el esfuerzo y la perseverancia de "Mike" lo acomodaron en certámenes donde llegó a codearse con atletas de elite y que por ende lo potencian a seguir explorando y ser protagonista en esta disciplina donde exhibe su cuerpo.