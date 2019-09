“Es un gran placer ser parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”

¿Cómo viviste la experiencia de ser reina provincial de los estudiantes jujeños?

Como una experiencia maravillosa. Estoy nostálgica ahora porque en poco tiempo esto se termina, pero me voy también feliz porque me llevo hermosos recuerdos que van a perdurar en mi mente y en toda mi vida. Me gustaría agradecer a mi querida provincia que siempre estuvo acompañándome en cada instancia con todo el cariño y la mejor onda. La verdad que gracias al esfuerzo y al trabajo de mis padres ha sido posible estar acá. A todos mis compañeros quiero agradecer, un saludo a la “promo 19” del Colegio de Las Mercedes de Monterrico; que este año la rompe. Les mando un beso inmenso porque ellos son los que me impulsaron a seguir con presentarme en las elecciones.

¿Cuáles son tus expectativas para la gran noche?

La verdad que lo único que deseo es agradecer al área reinas y de espectáculos, por la elección y por ser partícipe de ella. Estoy muy ansiosa y lo único que quiero para esa noche es que las chicas se luzcan, que representen a su departamento lo mejor posible y que todo salga de diez; porque de la forma que estamos organizando la elección va a ser una bomba. Así que espero que todos vengan a acompañarnos y a disfrutar y a bailar en el show de Tini.

¿De qué manera disfrutas los días de fiesta estudiantil?

La verdad que a full estamos con las chicas. Tenemos evento sobre evento pero igual es muy lindo. Rescato la unión y la verdad, que el ambiente que se creó en este grupo, es de mucho compañerismo, de compartir en los ensayos. No es tanto una obligación, sino un gran placer ser parte de esta fiesta. Para mí lo más importante es estar con ellas y ayudarlas en todo lo que me sea posible.

¿Cómo es la FNE en Monterrico?

En Monterrico -departamento El Carmen- es un lugar alejado, al que no llega la fiesta a este nivel o de la manera que se vive aquí. Hay cosas que con este reinado conocí, la verdad que es muy emocionante ver cómo la viven los chicos de capital. Ver cómo están totalmente inmersos en todo esto. A mi colegio llegaba y contaba todas las anécdotas y lo que hacían los chicos por acá. Y era mis compañeros: impresionarse, querer participar y organizarse para venir. La verdad que una cosa muy linda todo lo que me tocó conocer. Este reinado me permitió ir a colegios primarios y secundarios de Tilcara, Abra Pampa hasta Susques; lugares que no conocía y que tienen mucho cariño de parte de los chicos al recibirme y paisajes increíbles.

Una labor que desees destacar de todo lo que te tocó presenciar, siendo parte...

Es una etapa muy revolucionaria la que estamos viviendo. La mujer está tomando mucho poder y eso se nota en todas las cosas, pero más que nada en el tema de las elecciones. El título de representantes en lugar de reinas, también ver a carroceras como jefas de carroceros. Me tocó visitar a colegios, por ejemplo la Escuela Técnica de Monterrico que el año pasado fue la primera vez que hicieron carroza y me invitaron a participar y compartir con ellos, ver a las chicas trabajando con mucha dedicación y ponerse al frente fue muy fructífero.

¿Tu futuro inmediato en cuanto a estudios?

Soy promoción este año, estoy viendo facultades para el año que viene. Me estoy inclinando por contabilidad o algo relacionado con la economía en Salta. No me quiero ir muy lejos porque voy a extrañar y pienso volver todos los años a participar de esta hermosa fiesta.

Un mensaje final...

Me gustaría referirme más que nada a los estudiantes que disfruten esta gran etapa, que yo la exprimí al máximo. La fiesta es maravillosa que sólo podemos vivir los adolescentes y más Jujuy que es la “Capital de la Juventud y la Primavera”, en esta provincia se vive como en ninguna otra. La verdad que esto es algo único que tenemos, que la fiesta está hecha por y para los estudiantes que merecemos disfrutar a full en especial en estos diez días donde los chicos ponen su empeño para que todo salga bien. Así que los saludo a todos ellos y que sigan disfrutando de todo esto que es tan hermoso.