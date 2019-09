"La gente se endeuda para pagar las boletas"

Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), el consumo de energía eléctrica cayó 2,1% durante agosto en todo el país, y sumó así doce meses consecutivos en baja, en coincidencia con la crisis económica que atraviesa el país.

En líneas generales, el informe marca la caída de consumo en toda la Argentina y registra la mayor caída en la provincia de Catamarca, con un 35%, mientras que Neuquén y Santa Fe registran una caída del 1%.

En la región NOA, Jujuy es la segunda provincia que registra una mayor caída de consumo, seguida por Santiago del Estero con una caída del 4%, Tucumán con 3%, La Rioja con 2% y Salta, que mantuvo su consumo.

En ese marco, el informe reveló que en agosto de 2019, la demanda neta total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue de 11.463,9 GWh; mientras que, en el mismo mes de 2018, había sido de 11.713,9 GWh: la comparación interanual evidenció un descenso de 2,1%.

Del consumo total de agosto, el 46% perteneció a la demanda residencial, mientras que el sector comercial representó 26% y el industrial 27%. También, en comparación interanual, la demanda residencial descendió un 2,9%, mientras que la comercial bajó 4,4% y la industrial ascendió un 1%.

Alicia Chalabe, delegada de Codelco en la provincia, dijo a El Tribuno de Jujuy que "la mayor parte de las consultas que recibimos son respecto a la imposibilidad del pago de las facturas de servicios públicos" y agregó que "el monto de las facturas es abultado, no sólo de usuarios residenciales sino también de las pymes y de aquellas categorías tarifarias que tienen un mayor consumo".

Chalabe explicó que "el consumo cayó porque justamente el costo de la tarifa subió bastante y es incontrolable" . En este sentido aclaró que "hay una variante que incide en el precio de la tarifa y que se paga en dólares. Corresponde al gas en boca de pozo, que es el mayor insumo para generar electricidad".

Consultada sobre los reclamos de los consumidores respecto a las facturaciones, Chalabe subrayó que "hubo un aumento en los reclamos", pero aclaró que "lamentablemente no podemos brindar ningún tipo de solución, porque el precio de las tarifas lo pone el Estado y el congelamiento de las tarifas es una decisión política".

La abogada subrayó que "actualmente, la mayor cantidad de dinero que una familia destina es para pagar las tarifas de servicios públicos" y agregó que "no solamente el precio de las tarifas es caro, sino también tenemos niveles paritarios exorbitantes". "Los aumentos tarifarios en algunos casos han superado el 1.000%, y pagar eso es imposible, porque los salarios no han seguido el ritmo de la inflación", dijo Chalabe. En ese sentido señaló que "hay un fenómeno que se viene dando en los últimos meses" y agregó que "hay un fuerte endeudamiento para pagar tarifas, es decir la gente está sacando créditos personales en financieras o agencias comerciales, para poder, por ejemplo, afrontar una factura de 8.000 pesos". "Hay jubilados que cobran la mínima y la factura sobrepasa ese monto" lamentó y señaló que "hay pymes que no llegan a cubrir con sus ingresos el monto de las tarifas".

Para Chalabe, "el precio de las tarifas fue el factor principal de incidencia en el aumento de la pobreza".

Finalmente, recomendó a los usuarios que "ante una facturación abultada, hagan el reclamo en el ente regulador, porque de esa manera no se corta el servicio, mientras el reclamo esté en análisis".

