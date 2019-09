"Siento que la música es la que te elige, viene y te busca y tiene vida"

El cantautor carmense Ariel Alcobedo realizó una gira cargada de fechas por Buenos Aires. El 6 de este mes comenzó su recorrido en la gran ciudad con la presentación en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, donde lo acompañaron Mirta Martínez y Rubén Quevedo, con sus danzas.

Dos sueños que le cumplió la música: conocer a Luis Paredes y aprender a cantar con él, y cantar con Los Izkierdos de la Cueva.

Esa misma noche la gira continuó por la "Primapeña", espectáculo realizado en el Rizoma Teatro junto a otros artistas del folclore argentino en Luis Guillón.

El 7 la cita fue en el "Norteñazo" que organiza la Peña de Pato compartiendo escenario con otros músicos de la región. Ese día y el 8 también se presentó en la Fiesta Regional del Pollo de Domselaar.

Finalmente, el 8 fue parte de la cartelera de la Feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas de Mataderos.

El artista este año lanzó en su canal de YouTube y otras redes sociales, temas que van a formar parte de su cuarto disco, que espera que salga antes de fin de año. El nombre tentativo es "Tierra mía", como uno de los temas de su autoría que lo conformará.

A principios de año se hizo el lanzamiento de otro de los temas que se incluirán en el nuevo trabajo, que salió con videoclip, "Tan fácil".

Cabe mencionar que, en esta gira, el objetivo también fue la difusión en medios de Ariel, quien en su camino musical ya cuenta con tres discos: "Fotos del alma" (2010), "Vivir" (2014) "y "Vivir carnavaleando" (2016).

Dice que viene trabajando en este disco desde hace dos años y medio. "Los temas ya piden cancha", dice en conversación con nuestro diario, y adelanta que en la grabación hay importantes invitados como es el caso de Pitín Zalazar y Tony Izquierdo en la batería. Hay temas que hizo junto al propio Tony, otro junto al salteño Daniel Cuevas, y otro solo.

Es un enamorado de su provincia y sus paisajes, y asegura que todo lo que escribe y compone es real. El tema "Tierra mía" por ejemplo "habla de Jujuy, porque soy un chango que ha andado mucho la provincia desde chico y salió este tema que habla de esto. Con mucho respeto muestro los paisajes. El videoclip incluye imágenes de muchos lugares que conocí porque uno no termina nunca de conocer sus maravillas. Hace poco anduve en Varas, que queda del Hornocal para adentro y es un lugar increíble", cuenta fascinado.

"Este año estuve cantando para comunidades aborígenes de Lipán y de Los Colorados, cerca de Purmamarca, antes de las Salinas Grandes, como 200 kilómetros para adentro", cuenta, y define estas experiencias como "golpes emocionales que te pega la tierra, y te disparan canciones. Por eso este disco que estamos sacando tiene muchas canciones que muestran paisajes", explica.

"El video está tremendo porque tiene imágenes de muchos lugares como Las Salinas, Abra Pampa, en el Hornocal, en Varas, El Fuerte (en Santa Bárbara) y y el dique", cuenta.

Sobre la inspiración

Hablando sobre su forma de producir y crear, asegura que el campo lo inspira mucho, porque se crio en este ámbito. Recuerda que su mamá lo tuvo que dejar muy chiquito para ir a trabajar en Buenos Aires. "Yo me quedé con mis abuelos", cuenta. "Mi abuelo paterno -que falleció hace dos años- vivía en Rodeo Grande, que queda en el límite entre Jujuy y Salta, en Campo Santo. Parte de mi infancia me crie ahí con esta cosa de campo. Amo el olor de la tierra, los caballos, las gallinas, comer al lado del fuego, mamé la cultura del campo", relata.

Recuerda: "Mi abuelo cantaba coplas, tocaba el erke, el acordeón, y mi tío abuelo tocaba el bandoneón. Me crié también cerca de la familia Cafrune, que era muy cercana a mi abuelo. Yo lo conocí a Josito (Cafrune), no a Jorge, porque el cantor falleció mucho antes que yo naciera. Y me crie diciéndole "tío" a Josito. Escuché los discos de Jorge, de Los Cantores del Alba, y aunque consumí mucha música de otro tipo, me quedé con el folclore porque lo tenía al alcance de la mano para tocar, era la criolla -la guitarra-".

Confiesa que le gusta caminar e internarse en los paisajes solitarios. De ahí nace su inspiración. "Todas las canciones que hago son reales, nunca inventé una canción. Siento que la música es la que te elige, viene y te busca. Siento que tiene vida y va mutando en el tiempo. Por ejemplo, hay una chacarera que yo compuse para mi mamá cuando era chiquito. La grabé en mi primer disco y ahora la volví a grabar y tiene otra fuerza", asegura.

"Cuando era chico me enamoré de la guitarra. Punteaba en una guitarra de mi tío", relata, quien al principio cuando comenzó a salir a los escenarios, cantaba a dúo con su hermano. Luego él -su hermano- decidió dedicarse a los trabajos en la finca y Ariel siguió solo.

"Cumplí muchos sueños con la música. Cuando haces las cosas de corazón, solo se va dando todo", asegura y cuenta que "uno de esos sueños fue conocer a Luis Paredes", quien era su ídolo y "terminé cantando en su casa con él", dice emocionado, "desde entonces fue un antes y un después en mi vida musical. Después de encontrarme con él, canto diferente", confiesa. Otro sueño que se le cumplió es haber tocado por un tiempo con Los Izkierdos de la Cueva.

Cuenta que su faceta de compositor nace de su necesidad de comunicarse, teniendo en cuenta que era muy introvertido desde muy chico. Durante dos años consecutivos ganó en el Pre Cosquín, en la categoría "Canción inédita", primero por "A Jujuy" y luego por "Pacha mi mama".

No le interesan los representantes ni los sellos. "A mí me gobierna la bohemia, y esos es bueno y es malo, porque dependés exclusivamente de tu esfuerzo y de tu energía. Hay un tiempo en que me encierro mucho a escribir, y necesito estar desconectado. La cabeza no para nunca", explica.

Además de cantar, Ariel enseña a cantar y tocar, tiene su propio estudio de grabación, El Hornero, donde además produce para otros artistas, y de vez en cuando comra y vende instrumentos... La vida del artista.