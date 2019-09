Descontrol en la plaza del barrio 20 de Junio

Jóvenes se alcoholizan y no dejan dormir a los vecinos. Los fines de semana y feriados es imposible descansar.

Los vecinos del barrio 20 de Junio de Perico desde hace tiempo denunciaron ante las autoridades municipales y policía local, la falta de control en la plaza del sector. Los fines de semana, feriados y hasta días laborables algunas veces, se escuchan gritos, música fuerte y hasta se ve a jóvenes manteniendo relaciones sexuales en la vía pública.

La vecina Sandra Farfán, dijo que "estamos cansados, porque esto ocurre todos los fines de semana, hasta días laborables también, anoche un grupo de jóvenes, estuvieron aquí en la plaza, gritaban tanto que nos despertaron a todos. Mire, ya hemos presentado notas de quejas por lo que nos pasa, en la Regional 6 de Policía, también en el municipio, pidiendo que arreglen el alumbrado público, porque estos chicos amparados por la oscuridad, hacen desmanes rompiendo botellas, orinan y defecan en las puertas de las casas".

Sin respuestas

Otro vecino que paseaba su mascota, Raúl Acosta, manifestó que "así es como dice mi vecina, hemos levantado firmas incluso y todo llevamos a las autoridades para que envíen patrullas a controlar el lugar, pero hasta hoy nada. Ni a los chicos da ganas de sacarlos a la plaza de mañana porque hay latas, botellas, vidrios rotos y preservativos usados y tirados por todos lados, una lástima el lugar, solía ser una gran plaza, pero fíjese que la Municipalidad solo cuida y arregla la plaza San Martín, a esta ni la riegan".

Farfán también acotó que "estoy sin dormir desde las 4 y media de la madrugada, porque uno tiene miedo, yo vivo frente a la plaza y estoy al pendiente mirando, a veces hasta los veo como mantienen relaciones sexuales, sin importarles nada ahí en la vía pública, justo en este sector de la calle Alem no hay alumbrado público".

Prosiguió Farfán contando que "una vez me animé y salí a pedirles por favor que se retiren porque vi algunas chicas, pensé que les daría vergüenza, pero no, todo lo contrario, fueron las mismas chicas las que casi me agredieron y finalmente terminé en la policía, pero al vicio porque nunca accionaron ni mandaron patrullas nada para que nos cuiden".