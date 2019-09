Los trasplantados que trabajan por su salud

"Jujuy da Vida" es una asociación impulsada e integrada por pacientes trasplantados que, desde hace siete años, lucha y trabaja a pulmón en defensa de sus derechos ante las irregularidades sufridas en materia de salud.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el integrante de la asociación Delfín Olmos contó que "desde que soy trasplantado empecé a notar muchas falencias. No teníamos una contención ni apoyo para continuar con nuestro tratamiento y sufrimos serios problemas con la falta de medicamentos e incumplimiento de las obras sociales".

Es ante esos problemas que un grupo decidido y voluntarioso se organizó para empezar a buscar soluciones a esos problemas y para luchar por el cumplimiento de sus derechos.

"Así, hace siete años empezamos a trabajar a pulmón buscando soluciones y tocando las puertas de las entidades pertinentes para que nos den lo que nos corresponde", explicó Delfín Olmos.

Informó que, en la actualidad, los motivos por los que reciben más consultas son por la falta de medicamentos, incumplimiento por parte de las obras sociales, viáticos insuficientes para los viajes que deben realizar considerando que hay personas que deben controlarse en la provincia de Córdoba y otros en Tucumán o en Buenos Aires de acuerdo a la patología.

"Ante estas irregularidades intentamos hacer visible la problemática a través de los medios de comunicación para así dejar a la vista quiénes son los responsables, porque si dejamos a un paciente trasplantado una o dos semanas sin medicamentos corremos el riesgo de volver a diálisis y de hasta perder la vida", exclamó y destacó que "si nosotros hoy no salimos a luchar por lo que necesitamos, no lo va a hacer nadie porque como asociación no tenemos apoyo gubernamental nacional, provincial ni municipal".

Sin personería jurídica

"Jujuy da Vida" se mantiene en la búsqueda, hace dos años, de conseguir la personería jurídica.

"Desconocemos los motivos por los que todavía no la alcanzamos. La verdad es que esto cansa, pero seguimos porque la necesitamos para poder acceder a programas y pedir subsidios para que todos tengamos una calidad de vida mejor", explicó.

Pese a la falta de recursos, los pacientes trasplantados se mantienen siempre dispuestos a recibir a sus pares y ofrecerles, desde su experiencia, la información necesaria para una posible resolución de sus problemas.

"Nosotros en primer lugar escuchamos cuál es su problemática y además de ofrecerles la información pertinente caminamos junto a ellos hasta llegar a la persona indicada que les pueda ofrecer una solución a su problema", comentó Delfín Olmos.

La asociación, que actualmente tiene en su comisión directiva como presidente a Mariana Torres, Rodrigo Párraga como tesorero y a Micaela Surrian como secretaria, se reúne el 15 de cada mes, a las 15, en domicilios particulares ya que no poseen espacio físico propio.

Los jujeños trasplantados que necesiten contactarse pueden hacerlo a través de la página de Facebook Jujuy Da Vida o también en los números de teléfono 3885035129 - 3884367477.

Otras de sus actividades

Durante el 21, 22 y 23 de septiembre la asociación “Jujuy da Vida”, con mucho esfuerzo y voluntad concretó en la provincia la realización del 1º Encuentro Nacional de Trasplantados que convocó a pacientes referentes de diferentes ciudades de Buenos Aires, y de las provincias de Mendoza y San Luis a fin de reforzar la concientización sobre la donación de órganos y tejidos.

En noviembre llevarán a cabo la 4º edición de los Juegos deportivos y recreativos “Todos juntos por la vida” para pacientes trasplantados, en lista de espera y en diálisis para el que venden rifas para recaudar los fondos necesarios a fin de cubrir los gastos que demanda este tipo de actividad que convoca en promedio a más de 150 pacientes en una jornada destinada al cuidado de la salud.