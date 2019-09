Prórroga de la emergencia alimentaria

El miércoles 18, por unanimidad, el Senado argentino aprobó prorrogar la emergencia alimentaria hasta el año 2022 y aumentar en un 50 % la asistencia en alimentos a comedores escolares y comunitarios. Votaron 61 senadores, el total de los presentes, entre los que se contaban los tres senadores por Jujuy, Mario Fiad, Silvia Giacoppo y Guillermo Snopek. El senador radical Luis Naidenoff al cierre de la sesión destacó que aceptaba dar el debate sobre la pobreza y que la emergencia alimentaria está vigente desde hace 18 años, justificando el aumento del gasto social “para no tirar a todos por la ventana”. Paralelamente el gobernador de Jujuy manifestaba que “la aprobación del proyecto a nivel nacional responde a algo más político que a una necesidad real y afirmó que el Plan de Contingencia funciona bien en Jujuy”, agregando: “nosotros en Jujuy no vamos a acompañar la emergencia alimentaria, ya que se trata de un tema netamente político y orquestado por organizaciones afines a la oposición y al Frente de Todos, por eso tenemos otra visión y otro proyecto diferente, nosotros en la provincia tenemos resultados muy buenos y conteniendo a todas las familias que tengan algún tipo de problema, ya que ese es nuestro objetivo y cumplir con todos los jujeños”. Junto a esto aseguró que su gobierno asiste a 300 mil niños. Recordamos en este sentido que la estadística oficial del Indec registra en el Informe de Proyecciones Provinciales de Población 2010-2040, que en el año 2019 viven en Jujuy 199.539 niños en edad de 0 a 14 años y si se le agregan jóvenes de entre 15 años y 19 años se llega a 268.661 pobladores. Obviamente la conclusión que saco es que el gobierno no deja a nadie sin cobertura sean pobres, de clase media o ricos y para llegar a los 300 mil incorpora a 31.339 personas más, no sabemos de qué edad y condición social. Campeón el señor gobernador, ¿habrá instruido a sus senadores para que voten en contra?, de ser así hubo claramente cierta rebelión en la granja.

Como tarea de investigación y conocimiento de la realidad se puede recorrer y consultar a los dirigentes de organizaciones sociales, asociaciones civiles y religiosas que en Jujuy realizan tareas de asistencia a niños y algunos jóvenes en todo el territorio provincial. En el caso de quienes lo hacen desde la Corriente Clasista y Combativa me informan que llegan a 8 localidades con 21 comedores. Hasta el mes de septiembre los recursos nacionales para cubrir un almuerzo o cena eran de $ 18 por niño que a partir de octubre será de $ 40,80. El presupuesto asignado con recursos provinciales es de $ 6,85 y no se ha modificado. Con este monto sólo se alcanza a cocinar para suministrar hidratos de carbono, fideos o arroz y no alcanza para carne y verduras. Diferente es lo que se podrá hacer con los $ 40,80 asignado por Nación, con lo que se trata de cubrir las necesidades calóricas, vitamínicas y proteicas, incorporando carne y verduras, lo que en la medida en que continúa el flagelo inflacionario mes a mes se hace cada vez más difícil. Dotar en un almuerzo o cena de un bife de carne vacuna de 180 gramos cinco veces a la semana, tal como se estipula en la Tabla Nutricional del área de Salud de la Nación, requiere de 900 gramos a la semana y hoy un kilo de carne “blanda”, como se denomina en nuestra provincia, tiene un precio que supera los $ 300. En el caso del comedor “Santa Teresita” de Punta Diamante en San Salvador de Jujuy asisten 220 niños, se cubre con recursos nacionales y se permite algunas incorporaciones de hasta 18 años, en el caso del comedor “Un Ángel con Amor” del barrio Che Guevara ubicado en Alto Comedero donde asisten 80 chicos se cuenta con los recursos provinciales por $ 6,85 por niño y se asiste también a algunos jóvenes de hasta 16 años.

Desde quienes realizan la meritoria y altamente valorable tarea de asistir a los pobres e indigentes por fuera de organizaciones estatales se espera que con la aprobación en ambas Cámaras del Congreso de la Nación de la Emergencia Alimentaria se amplíen los cupos hasta ahora prefijados y que no admiten modificación, al mismo tiempo que el monto mensual de los recursos por niño se ajusten en relación a la inflación, que para el mes de septiembre dará un mínimo del 7 % , ya que los precios mayoristas en agosto subieron un 11,2 % y que no se repita lo que el Indec registro para el mes de agosto en la Región NOA, en el cual la inflación promedio en alimentos fue del 5,2 % y en frutas y verduras del 15 %.

Abordar con leyes la cuestión de la Emergencia Alimentaria, o sea el hambre de millones de argentinos es reflejo de una tragedia y evidencia del fracaso histórico de quienes gobernaron a nuestro país en los últimos sesenta años, en democracia o dictaduras, y fueron incapaces de resolver la felicidad del pueblo y mucho menos lograr la grandeza de una Nación dotada por la naturaleza de recursos extraordinarios, como hay pocos en el mundo. Para abordar la realidad social sirve mucho más que en otros temas despojarse de la “maleza ideológica” que impide conocer la situación real. Para la teoría marxista del conocimiento “el criterio de la verdad es la práctica”, lo que el general Perón supo sintetizar en su doctrina con la consigna “la única verdad es la realidad”.