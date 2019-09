Abuelito jujeño denunció que no lo atienden ni en el Soria ni en la salita del barrio

Llegó al diario con muletas y un caminar muy lento y pausado, fruto de un hombre de esa edad, dispuesto a contar los atropellos que viene sintiendo desde hace más de un mes. Hipólito Martínez tiene 86 años, es un ex oficial de la policía, tiene varias operaciones a lo largo de su vida y ahora acarrea enfermedades que deben ser tratadas de manera frecuentemente.

“Hace más de un mes que no me dan respuestas en ningún lado, desde el Ministerio de Salud me mandan al hospital Pablo Soria, donde me dicen que no me pueden atender por mi condición y me derivan a la salita del barrio, que tampoco me atienden por la falta de insumos y medicamentos”, comenzó su relato el abuelo que se llegó hasta el Tribuno de Jujuy, visiblemente emocionado y cansado por lo que viene sufriendo.

Continuando con la experiencia que viene sufriendo, don Hipólito afirmó que solamente lo atendieron una vez en el ministerio y después le cerraron todas las puertas. “De tanto insistir y llorar en la puerta de los médicos en el ministerio, me atendieron y me hicieron las atenciones necesarias, creyendo que por fin me iban a dar una continuidad, pero después volví y ya nadie me quería atender, dejando en claro que me tenía que ir al hospital”.

Al llegar al hospital Pablo Soria contó la respuesta que le dieron y la impotencia de no poder recibir una simple nebulización. “Yo sufro una tos seca, por eso necesito todas las semanas realizarme nebulizaciones para controlar la misma, pero cuando llegué al hospital me dijeron que las mismas son solamente para un grupo de personas y yo no estaba en esa lista, casi echándome del lugar”.

Después de que esta situación se repitiera durante todo el mes, le informaron a este ex policía retirado que la atención se la iban a realizar en la salita de su barrio. “Cuando llegué al lugar, el médico me dijo que no tenían los insumos necesarios para poder atenderme y que era necesario que me vaya al ministerio, informándole que venía desde ese lugar y me dijeron que el puesto de salud me iba a tratar”.

Por último, ya cansado y sintiéndose abandonado con sus 86 años a cuestas, llegó a nuestro medio para realizar la denuncia y que pueda ser escuchado. “Siento una total falta de respeto hacia mí, puesto que tengo que pagar transporte todos los días para que nadie me respuestas o me atiendan en mi enfermedad, como así también con la ayuda para pagar los medicamentos”. Asimismo, agregó “tuve que venir a contar lo que me sucede para ver si así se dan cuenta que están dejando morir a una persona casi a propósito”.