Encuentro de escuelas de fútbol femenino

El inicio de la primavera coincidió con el primer encuentro de fútbol infantil femenino, desarrollado por el Club Deportivo Luján. Más de 140 niñas, en tres categorías, disfrutaron de una jornada a puro fútbol en las cómodas instalaciones "granates".

Sub 7, sub 10 y sub 14 fueron las categorías en que se jugó este certamen durante todo el día, tanto en la cancha sintética como en la cancha principal del club sobre calle Tumusla. En la entidad se pudo apreciar un buen número de público que también dijo presente respaldando la actividad y a la vez haciendo que el día fuera perfecto.

Las escuelas que estuvieron presentes en este primer encuentro fueron: Malvinas, "Nosotras También", Las Cebollitas, Rivadavia, 9 de Julio, San Cayetano, Los Alisos.

Diego Ciares, responsable de organizar este encuentro, se mostró complacido por lo acontecido y sostuvo que es algo que "superó largamente mis expectativas, por la cantidad de equipos y de chicas que llegaron. Pensaba que tendría como 7 equipos y fueron en total 14, con las más chicas del sub 7. Contento, feliz por ver tanta concurrencia, con toda la familia acompañando. Espero que este sea el puntapié para que más clubes se animen a tener sus escuelas formativas en el fútbol femenino, con más torneos, más encuentros y más chicas que se sigan sumando al fútbol".

El entrenador femenino indicó además que "le pusimos el nombre de encuentro deportivo, para que no sea tan competitivo el tema por ahora. Las chicas están recién comenzando y están dando sus primeros pasos en el fútbol. La idea es que vengan y se diviertan. Se forman lindos grupos y buenas amistades. Esto es algo que uno espera que se pueda repetir siempre y que al menos en septiembre en el club, podamos disfrutar de este tipo de encuentros".

Analizando el presente y el crecimiento de este deporte entre las mujeres, Ciares comentó que "se puede y hay chicas que se quieren sumar a estas prácticas deportivas y se interiorizan por el fútbol. Muchas chicas, que son jóvenes, buscan que les brindemos su espacio, porque quizás muchas veces pasa que van a clubes y solo entrenan chicas más grandes. Entonces buscan su lugar. Nosotros por ejemplo en el Club Luján tenemos nenas desde los 6 años hasta que llegan a primera división. Esperamos que, con el tiempo, podamos convertir a Luján en una potencia del fútbol femenino. Estamos con las puertas abiertas para todos aquellos clubes que quieran jugar amistosos o hacer encuentros con nosotros, que siempre serán bienvenidos".

Palabras aparte detalló para todo el acompañamiento que lograron: "Tenemos la suerte de contar con el apoyo de toda la dirigencia del club. Los proyectos que presenté me los aprobaron. Pero no solamente contamos con la dirigencia o los profesores del club, sino también es importante remarcar el acompañamiento de los padres, los hermanos de las chicas. Es una familia. Como decimos siempre ‘el club Luján, es una familia’, y en este caso se ve reflejado de esa manera. Venimos trabajando desde hace cinco años, cuando empezamos con siete pecheras y seis chicas, y ahora contamos con un buen plantel en las diferentes categorías, llegando a las más de 50 chicas en total".

Vale mencionar que las escuelas de fútbol femenino trabajan los días martes, miércoles y jueves desde las 17 hasta las 18. Pueden asistir nenas desde los 6 años hasta los 12. Recordando que las inscripciones están abiertas durante todo el año.