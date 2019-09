Talleres vs. Lavalle hoy completa la 7º

Por el 7º capítulo del Clausura "Washington Cruz" esta noche desde las 21 en el "Plinio Zabala", Talleres, uno de los 4 punteros, recibirá a General Lavalle con el arbitraje de Augusto Cardozo y las asistencias de Víctor Condo y Roberto Villegas. En la jornada se completará la instancia 7 donde al "expreso" lo alcanzaron en la cima Cuyaya, La Viña y San Francisco, todos con 18 unidades, pero hoy los periqueños pueden despegarse si logran un empate o un triunfo.

En cuanto a la sanción provisoria que viene cumpliendo el volante Sebastián Pisculiche, anoche la dirigencia de Talleres presentó el descargo formal dentro del plazo estipulado. De todas formas son conscientes del error involuntario, ya que el boletín marcaba la fecha que debía purgar el jugador ante Universitario, por acumulación de 5 amarillas lograda ante Los Perales, que la sanción del Tribunal de Disciplina recaerá en los próximos días.

Asimismo, desde calle Martín Fierro se dio a conocer el 8º episodio doméstico que arrancará el viernes

desde las 16.15 cuando en Papel NOA se midan Gimnasia y El Cruce; en el "Fortín Gaucho" lo harán Los Perales y Malvinas y en el "Líbero Bravo jugarán San Francisco y Atlético Palpalá.

Mientras que el sábado a las 16.15 en el "Fausto Tejerina" se medirán Universitario y Cuyaya y desde las 21 en "La Tablada" Luján y Alto Jrs. Y el domingo en "La Tablada" a las 11.15 La Viña vs. Belgrano. Por la tarde desde las 16.15 en "La Tablada" Nieva vs. Zapla; en el "Líbero Bravo" Lavalle vs. Palermo y en el "Fausto Tejerina" Gorriti vs. Talleres. Por otro lado, se confirmó que la fecha del Clausura femenino "Rosa Barrios" fue postergado por el Nacional de Ligas. Y el torneo "Jorge Bertolone" de las divisiones inferiores tampoco se jugará por la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Nacional de Ligas

El Seleccionado Femenino de la Liga Jujeña de Fútbol el sábado a las 16 en "La Tablada" recibirá al selectivo tucumano en lo que será la última fecha correspondiente al Regional del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas que organiza el Consejo Federal. Aquí de develará el representante del Norte que dirá presente en las Finales Nacionales en Buenos Aires. Por otra parte, el Sub 13 masculino de la Liga Jujeña aún no fue programado y se espera la confirmación del CF.

Mientras que los chicos de la selección Sub 15 de la Liga del Ramal de Fútbol Jujeño jugarán el sábado a las 16.30 ante su par de la Liga Tucumana. El partido de ida se disputará en la "Visera de Cemento" de Atlético San Pedro. La revancha, el 5 de octubre.