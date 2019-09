Docentes dados de baja, todavía sin respuestas

Continúa el conflicto con los cinco docentes del Hogar Escuela Nº 1 "Monseñor José de la Iglesia" que días atrás fueron dados de baja por "incapacidad laboral".

Por recomendación de su asesor legal, en la jornada de ayer se presentaron en sus puestos de trabajo en sus horarios habituales "ya que no tenemos ningún papel emitido por la ministra de Educación, tampoco se nos dio ni la fotocopia del acta en la que se nos da de baja la designación", declaró uno de los docentes en cuestión, Diego Vilca, tras la llegada de efectivos policiales al lugar.

"La supervisora Blanca Soto llegó con total atropello diciéndonos que nos teníamos que retirar del Hogar porque de lo contrario llamaría a la policía y así lo hizo, y cuando le pregunté el motivo por el que me estaban corriendo me dijo que por incapacidad laboral y ante esa respuesta pedí que me lo fundamente y no supieron hacerlo", exclamó el docente.

En este marco, agregó que en su caso "la supervisora nunca hizo una presencia en mi clase ni vio cómo yo trabajaba con los chicos. Además , en los ocho años que trabajé aquí mi concepto siempre fue de 100 por ciento. Y que de un día para el otro me digan que me quedé sin trabajo sin argumentos, me parece que es ilógico".

Entre sus reclamos, el lunes pasado se dirigieron al Ministerio de Educación "para pedir una respuesta a la ministra (Isolda Calsina) y lo primero que nos hizo fue cerrarnos la reja y nos puso un policía adelante". Y tras lograr presentar una solicitud de audiencia "nos dijeron que recién el viernes, a las 11, nos van a recibir porque primero tienen que recibir el informe de Educación, un documento que será redactado por la misma supervisora Blanca Soto", advirtió Diego Vilca.

Por último, sobre desde cuándo comenzaron con esta problemática relató que "no comenzó sólo con la destitución de los compañeros sino que desde el retorno del receso invernal ya empezaron las presiones, todo el tiempo nos trataron como si nosotros no fuésemos profesionales y desde ahí empezaron con este atropello y manoseo", cerró.

Sin respuestas oficiales

Ante esta situación, desde el Ministerio de Educación indicaron que hasta el momento no pueden ofrecer ningún tipo de información debido a que el caso se encuentra en secreto de sumario por lo que se mantienen a la espera de los pasos de la Justicia.