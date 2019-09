Del Potro celebró su cumpleaños junto a Sofia "Jujuy Jiménez

Juan Martín del Potro festejó su cumpleaños número 31 rodeado por sus amigos, sus familiares y su novia, Sofía Jujuy Jiménez. El tenista organizó una fiesta privada en su tierra natal, Tandil, como suele hacerlo casi todos los años.

En las redes sociales, el deportista y su pareja compartieron algunas fotografías y videos de la divertida celebración. “Que seas muy feliz bebu, te merecés lo mejor. Te amo”, fue el emotivo mensaje que le dedicó la modelo y conductora en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes de la fiesta, Del Potro aparece muy sonriente, acompañado por sus seres queridos. Para la ocasión, prepararon dos tortas de cumpleaños, una de ellas tenía la forma de un maletín, un termo Stanley y un mate. “Les agradezco a todos sus saludos y afecto. Pase un día increíble con mi familia , amigos y mi novia. Un abrazo para todos”, señaló el tandilense.



Ellos se conocieron en diciembre de 2018, pero tardaron bastante en blanquear la relación amorosa. Los rumores del romance trascendieron en los medios en mayo pasado cuando Jujuy fue captada por las cámaras de televisión en los cuartos de final del Master 1000 de Roma, partido que disputó contra Novak Djokovic.

“Me invitó y fui. Estuve haciéndole el aguante y bancando a morir. Me encantó, estuvo buenísimo”, afirmó la modelo en una nota que dio cuando volvió a la Argentina. “La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo. Disfruté muchísimo de verlo romper esas canchas, pero no sé qué pasará”, agregó la ex del Pelado López.

“Estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma y me fue bien, así que me trajo suerte”, dijo Juan Martín cuando le consultaron sobre su relación con la conductora. A mediados de julio, ambos confirmaron su noviazgo a través de Instagram al publicar imágenes de una escapada romántica que realizaron a Bariloche. A partir de ese momento, suelen expresarse su amor continuamente en las redes sociales.



El próximo 20 de noviembre, La Torre de Tandil jugará en Buenos Aires una exhibición contra Roger Federer en el Parque Roca. “Voy a volver a jugar en la Argentina y voy a jugar nada más y nada menos con uno de los mejores tenistas de la historia, que es mi amigo Roger Federer", anunció en un video que publicó en sus redes. Seguramente, en el encuentro Sofía lo estará alentando desde las tribunas.