Gallardo aguarda por De la Cruz para la ida contra Boca

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, espera la recuperación del volante Nicolás De la Cruz para poder tener a todos los habituales titulares listos para jugar ante Boca, el martes próximo en el "Monumental", por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

La evolución del uruguayo genera optimismo porque la distensión en el psoas derecho sufrida en el primer tiempo del duelo ante Godoy Cruz por Copa Argentina no es tan grave y su capacidad física y de recuperación es rápida luego de poco más de una semana de tareas diferenciadas. De su alta médica el fin de semana y de que pueda tener alguna práctica de fútbol depende todo el armado táctico del equipo de Gallardo para enfrentar al de Gustavo Alfaro, ya que hay varios volantes lesionados que no van a ser tenidos en cuenta en el superclásico de la Libertadores.

Crístian Ferreira con un esguince de rodilla, Juan Fernando Quintero aún sin fútbol y Leonardo Ponzio que sigue con tareas diferenciadas, dejan a Gallardo sin alternativas viables para De la Cruz en la zona del mediocampo del equipo.

Por estas razones, en caso de no estar listo De la Cruz, tiene la posibilidad de jugar con Bruno Zuculini y adelantar a Enzo Pérez o bien ubicar al juvenil Julián Alvarez en la banda derecha de la mitad de la cancha tal como sucedió en el partido ante Vélez. En cuanto al volante Enzo Pérez que sufrió el domingo una contractura en el aductor derecho, ayer volvió a trabajar sin problemas y con el descanso de estos días y algunas rutinas en kinesiología podrá jugar sin problemas el partido ante Boca. Por su parte, está casi descartado Lucas Pratto por su lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que le hace perder días de trabajo para poder estar bien desde lo físico, una condición que no recuperó desde que sufrió la fisura en el sacro y la posterior falta de pretemporada.

Por otro lado, el "Muñeco" Gallardo ya anunció que el sábado en La Plata ante Gimnasia va a jugar con un equipo alternativo, con varios juveniles y todos suplentes para guardar a los titulares que enfrentarán a Boca al martes siguiente ya que tiene días de recuperación y no quiere correr riesgos. De este modo jugarían: Enrique Bologna, Elías López, Robert Rojas, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Zuculini, Santiago Sosa y Benjamín Rolheisser; Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

"Los enterrás"

El exjugador de River Plate Ariel Ortega aseguró que si eliminan a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores que se disputarán el mes próximo, los hinchas rivales "se mueren".

"Si llega a pasar River, los matás a los hinchas de Boca, se mueren. Tengo amigos bosteros y ellos mismos dicen que no quieren jugar. Si gana River, los enterrás", apuntó.

Además, el "Burrito" recordó la final ganada en diciembre a Boca (3-1) en Madrid y aseguró que "no hay revancha de ese encuentro. Yo no tuve la posibilidad de jugar con Boca algo internacional, pero no hay ningún partido en el mundo que genere esto. Tengo una ansiedad terrible".