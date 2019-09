La temporada está en la recta final

Las últimas dos fechas no se dieron a conocer los resultados. Sobre todo la octava corrida en el circuito “José Mario Illescas”.

Sin embargo, fue porque se suscitaron una serie de novedades que fueron analizadas por la comisión directiva y el grupo de los comisarios deportivos.

Tras la competencia, algunos autos quedaron descalificados en los puestos de vanguardia, lo que también tuvo injerencia en el ranking provincial. Sin embargo se tardó más de la cuenta en hacerlo público,lo que derivó en algunos cuestionamientos en cuanto a especulaciones que desde la comisión desmintieron.

La novena fecha se correrá en el 13 de octubre, no será una prueba más, ya que se cumplirá con los festejos por el vigésimo aniversario de El Carmen Motors Club. La competencia estará destinada a todas las categorías pero para las de GTS y cafeteras será con invitados.

Desde ya comenzaron con los arreglos en el cafetódromo carmense, por lo que los pilotos no podrán entrar a probar las máquinas hasta nuevo aviso.

A falta de dos fechas, ninguna categoría está definida, lo que marca el gran nivel de competencia, tanto piloto como máquina, que hubo a lo largo del calendario. Algo que también permitió hacer que el torneo sea mucho más entretenido y a los seguidores de cada equipo los mantengan en vilo. Por eso la próxima fecha habrá un gran marco.

Posiciones

Categoría Fiat 600: 1) Saúl Quinaya 98 puntos, 2) Aldo Flores 78 puntos, 3) Ignacio Díaz 76 puntos, 4) Marcelo Ortega. En categoría cafeteras: 1) Gino Gelmetti 96 puntos, 2) Silvio Gelmetti 76 puntos, 3) Mauro Pedroso 61 puntos, 4) Oscar Dovis.

Categoría 1100: 1) Ariel Díaz 111 puntos, 2) Alejandro Zeballos 94 puntos, 3) Eduardo Goiris 63 puntos, 4) Eduardo Mazzi.

En GTS: 1) Ariel Díaz 1121 puntos, 2) Gustavo Huerga 84 puntos, 3) Edgardo Sapag 69 puntos, 4) Ignacio Scarpelino.