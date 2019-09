"En octubre va a haber un triunfo total del peronismo"

Integrantes de la mesa ejecutiva y del Consejo del PJ se reunieron ayer en la sede del partido para delinear las estrategias de campaña de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. Ratificaron la unidad del peronismo en la provincia y acordaron que desde el Partido Justicialista se coordinará la campaña para que la fórmula Fernández-Fernández llegue a la presidencia.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del partido, Rubén Rivarola, y contó con la presencia de los candidatos a diputados nacionales por ese espacio, Carolina Moisés, Julio Ferreyra y Luciana Santillán. Estuvieron también Pedro Belizán, presidente del bloque del PJ de la Legislatura, el exgobernador Walter Barrionuevo, el titular de Upcn, Luis Cabana, el referente de Bases Nacionales Peronistas, "Dingui" Palmieri, el diputado provincial Alfredo Gerry, el vicepresidente del partido Rubén Pereyra y el intendente electo de Monterrico, Nilson Ortega, entre otros dirigentes.

Durante el encuentro se analizó la situación social y económica de la provincia y se diagramó la estrategia electoral que acompañará a la fórmula Fernández- Fernández.

Rubén Rivarola realizó un balance del encuentro y dijo que "fue una reunión muy buena, porque estuvieron todos los sectores que integran el peronismo y una vez más se volvió a lograr la unidad para trabajar todos juntos".

En este sentido dijo que "todos coincidimos en que ésta es la manera de trabajar, para sumar la mayor cantidad de votos y dar un respaldo contundente a la fórmula Fernández- Fernández". Afirmó que "dentro del peronismo se discute y se llega a un consenso y hoy todos acompañamos la propuesta de Alberto y Cristina, para tener el nuevo presidente y vice".

El diputado explicó que "las reuniones de campaña se van hacer en el partido y todos los comandos de campaña electoral van a estar dirigidos por el PJ".

Sobre la estrategia de campaña afirmó que "apuntamos a incrementar la diferencia de votos para ganar en primera vuelta" y agregó: "Vamos a acercar a todos los vecinos las propuestas de Fernández- Fernández para que en octubre nos vuelvan a acompañar. Acuérdense: que el 27 de octubre va a haber un triunfo total del peronismo".

El vicepresidente segundo de la Legislatura afirmó que "estamos al lado de la gente, recorriendo cada rincón de la provincia, escuchando a cada jujeño". En este sentido, Rivarola lamentó que "en este recorrido vemos la falta de trabajo, vemos que la gente no llega a fin de mes y que no pueden pagar las tarifas", y resaltó que "no sólo es el trabajador afectado por la crisis, sino también las empresas y las pymes".

Finalmente ratificó la unidad del partido y dijo que "a veces cuesta ponerse de acuerdo, pero hoy claramente coincidimos".

Congreso de mujeres

Mañana, a partir de las 17, se realizará en la sede del Partido Justicialista - Distrito Jujuy, el “I Congreso de Mujeres x Mujer. La Militancia Activa de Mujeres Peronistas”.

Este Congreso tiene por finalidad fortalecer la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas para la construcción de programas de género que verdaderamente contemplen la voz de sus protagonistas”, dijo la candidata a diputada nacional Florencia Romero. Durante este encuentro se trabajarán aspectos vinculados tan al rol del Estado como de la mujer para garantizar el acceso al sistema público de salud en Jujuy, aplicar mecanismos de prevención e intervención ante casos de violencia de género, promover la educación sexual integral e inclusiva de las personas, alcanzar la paridad de género y diagramar políticas que involucren a las mujeres.