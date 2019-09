"Hubo un claro desfinanciamiento de la salud en los últimos cuatro años"

Por Riad Quintar (H).

-¿Cuál es su visión sobre la salud en Jujuy en estos últimos años?

-La crisis en todo el país no escapa a la provincia de Jujuy, y en el área de salud se ve a través del desfinanciamiento y el achique del mismo, pasando de ser un Ministerio a una Secretaría, causando un sinfín de problemas. Dialogamos con ministros de todas las provincias y cuentan la falta de vacunas, de medicamentos y la cancelación de programas. Por otro lado, vemos cómo las políticas giran cada vez más en llevar a las personas que no puedan acceder a los remedios y estos sean costosos comprarlos.

-¿Pudo interiorizarse sobre el funcionamiento de la salud en la provincia y los problemas que acarrea?

-Estuvimos charlando y recabando información sobre el funcionamiento del ministerio en la provincia y los problemas que tienen hoy. Este es un tema muy importante, ya que es necesario aportar soluciones y saber cuáles son los focos más débiles, puesto que el próximo gobierno nacional deberá financiar esas causas y devolver la salud a las personas, entendiendo que la misma es gratuita en el país y hoy eso casi no se ve.

-De acuerdo a sus palabras, ¿cree que en estos últimos años empeoró el sistema gratuito de salud?

-Hubo un claro desfinanciamiento en los últimos cuatro años a través de programas que dejaron de cumplir objetivos prioritarios como el plan de vacunación, dejando en clara vulnerabilidad a los nenes. Acá hay claramente menos acceso a la salud y se traduce en todas las provincias y en las partidas presupuestarias desfinanciadas, estando cada una a su suerte.

-Hace un tiempo el Ministerio de Salud de la Nación pasó a ser la Secretaría de Salud, ¿qué implicó esto y cuáles son los problemas que se generó en las provincias?

-Fue un retroceso por todos lados, ya que se sigue confirmando el camino que vienen haciendo, que es desfinanciar cada vez más a la salud, hacerlas cargos a las provincias de los gastos y empezar a girar la misma hacia un ámbito privado, donde la gente debe pagar más por remedios o tratamientos que antes eran gratuitos. Los problemas en las provincias son evidentes, empezando a tener los faltantes de cosas primordiales y teniendo que cerrar consultorios o reprogramar hasta cirugías.

-A través de este desfinanciamientos que menciona, ¿cómo hacen las provincias para subsistir y conseguir un financiamiento extra?

-Aquí no pasa solamente en el quite de presupuesto que tuvieron las provincias. Si se analiza la quita del IVA a los territorios provinciales también se ve que no solo se desfinancia el área de salud, sino que ahora atacan otros impuestos y las dejan sin recursos. Hoy por hoy, los argentinos cada vez tienen que poner más plata de su bolsillo para poder pagar su salud y casi no existen atenciones en los hospitales.

-En caso de continuar cuatro años más Juntos por el Cambio, ¿hay alguna posibilidad real de que se privatice la salud en el país?

-La tendencia es claramente esa. Si uno ve la desfinanciación en las provincias en los últimos tiempos se logra que estos estados no puedan hacerse cargo de los gastos en salud y dejen de financiar los mismos, como así también la educación, priorizando otras cosas, siendo las que más sufren las provincias más pobres al no poder hacer frente. Si uno lo analiza se ve cómo van desarmando los consultorios externos, las cirugías, los análisis de laboratorios, logrando que la gente deba pagar por la salud en lugares privados y endeudándose más y más.

-El gobierno en muchas ocasiones dejó en claro que consultan y dialogan con la oposición, ¿fue consultada alguna vez por algún tema de la salud?

-No, jamás. Este gobierno nacional toma decisiones y después comunica la misma a la oposición sin dejar lugar a ninguna sugerencia, eso no es dialogar. El diálogo no existe y tampoco creo que haya a esta altura de la circunstancia, dejando en claro otro mito más de Juntos por el Cambio con respecto a su posición de dialoguistas.

-En el último tiempo muchos médicos venezolanos llegaron a la Argentina y empezaron a ejercer la profesión, ¿qué opinión tiene usted y si se habla de eso en caso de ganar?

-Yo tengo dos visiones en este tema. El primero pasa por la reválida del título de los médicos que vienen de otros países, como así también un control, matrícula y una regulación y en qué condiciones vienen a trabajar. Por otro lado, me parece bien que vengan a trabajar al país, lo que me hace ruido es la reacción del gobierno, ya que no quería que vengan médicos cubanos con proyectos integradores, pero sí aceptan venezolanos. La Argentina tiene que permitir que vengan profesionales a trabajar, pero deben acreditar fehacientemente que están capacitados y recibidos.

-En caso de ganar el Frente de Todos, ¿sabe con qué secretaría de Salud se van a encontrar?

-Lo que dijo Alberto Fernández en caso de ganar es que se va a volver a crear nuevamente el Ministerio de Salud, ya que es un pedido de toda la comunidad médica y de las provincias y se vuelva a tomar la responsabilidad de las personas y de proporcionar los elementos necesarios a los territorios provinciales para afrontar tratamientos y cuestiones médicas específicas. Es necesario volver a trabajar en forma conjunta y de manera federal con todos en salud.

-La oposición hizo hincapié en que el aumento de la pobreza trajo nuevamente el tema de la desnutrición en el país, ¿qué plan tienen para erradicar esta problemática?

-Hay una situación de inseguridad alimentaria en el país, confirmándose con la aprobación de la emergencia alimentaria hace unos días pidiéndole al presidente Macri un aumento a las partidas y hacerle frente a la dramática situación, ya que la gente no tiene acceso a los alimentos y cada vez hay más problemas con desnutrición en nuestros nenes. Nosotros tenemos una comisión que se llama el Grupo Arraigo