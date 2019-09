Familia salva su vida tras impresionante vuelco

Tres ocupantes de una camioneta, oriundos de la provincia de Salta, que se desplazaban sobre la ruta nacional 34, salvaron milagrosamente sus vidas en la tarde de ayer, tras volcar en el sector conocido como “la curva de la muerte”, ubicado en el paraje El Quemado, distante a 15 km al norte de San Pedro de Jujuy. Una de las víctimas salió despedida del rodado, en tanto que el conductor y otra mujer, quedaron atrapados en el interior y fueron socorridos por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes los rescataron para luego ser asistidos por personal del Same.

Fuentes oficiosas, indicaron que el accidente se registró poco antes de las 14, sobre la citada ruta en la peligrosa curva y contra curva, ubicada sobre un paso nivel. Por el lugar circulaba una camioneta Toyota Hilux, conducida por una persona de sexo masculino, identificado por la policía como Santos V., mayor de edad, domiciliado en barrio Castañares en la provincia de Salta, quien iba acompañado por dos familiares, siendo identificados por la policía como Justina C. y Elida C, domiciliadas en barrio Azucarero, de la ciudad de Orán. Se presume que el conductor no conocía el tramo de la ruta, por lo que habría tomado la curva a gran velocidad, perdió el control del volante y se produjo un tremendo vuelco. Se supo que una de las mujeres salió despedida, sufriendo lesiones de consideración, en tanto que la otra señora y el conductor quedaron atrapados en el interior. Al lugar arribó personal de Bomberos que pudo liberar a los heridos , paramédicos del Same asistieron a las víctimas y las trasladaron hasta el hospital Guillermo Páterson donde quedaron hospitalizadas.