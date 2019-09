Pedido para que no se levante el Museo Coya

"Queremos visibilizar una situación que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad para que esta cultura nuestra, deje de estar invisibilizada", denunció el artesano Miguel Mendoza en un llamado al gobierno, para referirse a la situación de quedarse sin un lugar de exposición el 30 del corriente, de su Museo Coya "Pueblo originario" que está en la Recova de la Catedral.

Creador y fundador del citado museo junto a su esposa Mónica Aisama, dijo que es una tarea que les llevó más de treinta años de vida, en el que intentaron rescatar las costumbres, las creencias, las tradiciones y eso lo ha proyectado y volcado a la cerámica, mostrándolas a través de obras únicas.

Mendoza indicó que "estas cerámicas obtuvieron reconocimiento a nivel mundial como el Misachico que está en exposición, recibiendo el premio Iberoamericano en las Islas Canarias en España; a nivel Latinoamericano en Colón, Entre Ríos, y nivel internacional en la Feria de Córdoba".

"O sea que a nuestra cultura la hemos llevado al más alto nivel internacional y tengo que agradecer muy especialmente al obispo Daniel Fernández, por la permanencia que tengo en este museo de la Catedral de siete años", apuntó.

Dijo que esta situación donde queda el artista sin un lugar para exponer y trabajar "fue informada al gobierno anterior y al actual, en la cual el museo después de treinta años todavía carece de un lugar".

Al tiempo de nombrar a todos los funcionarios ante los cuales se gestionó un lugar para el museo,

señaló que actualmente está al tanto de la situación el secretario de Cultura Luis Medina Zar y la funcionaria Valentina Millón. "Pero pasan los días y tenemos que levantar la muestra y nadie se apersonó. Incluso, agregó, pedí audiencia con el ministro de Cultura y Turismo y con el gobernador que están pendientes, y la nota está presentada apenas él asumió", apuntó.

Una ayuda necesaria

Por lo expuesto, Miguel Mendoza apuntó que quería visibilizar esta situación para que "se ocupen de la cultura como corresponde y esta situación llega al límite de que ya se invisibiliza a partir de que no estaremos en este lugar, por lo que vuelvo a agradecer a monseñor Fernández, y es obligación del Estado ayudar y colaborar porque para eso están los funcionarios de Cultura y de Turismo. Ya informé también a la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Provincia, que también está buscando una resolución de apoyo y hablar con los del Poder Ejecutivo para que se pueda dar la solución en forma definitiva. Todo esto lo hago porque es toda una vida, 45 años de oficio donde hice antesala con todos los gobiernos y con todos los funcionarios y hoy tenemos afectada nuestra salud mi esposa y yo, con hipertensión y diabetes. Así que es necesario que ahora el Estado ayude porque tantísimos años nos hicimos cargos nosotros solos de representar a nuestro país en todo el mundo, en Europa, Asia y de Estado Unidos".

"Por eso nuestras obras están en catálogos, en gigantografías, que siempre fueron motivo de orgullo para nuestro país. Entonces ya no queremos tantas palmadas en las espaldas que a veces nos duelen, porque con eso no alcanza cuando tenemos tan deteriorada la salud en especial, y es necesario que el Estado se haga cargo de este problema que no es de hoy", finalizó diciendo preocupado el artesano.

La Recova entra en restauración

Viviana Ybran, responsable técnica del Obispado y encargada del Museo Catedral, ratificó que el artesano Miguel Mendoza tiene un contrato de locación gratuito que se vence el 30 de este mes, que duró tres años y que en el 2018 se lo amplió por un año más. Al respecto indicó que “los años que ha estado fue bajo un convenio de locación, ha sido un préstamo del espacio y que no ha tenido ningún costo para él. Simplemente se lo habilitó para exponer sus piezas y vence en la fecha antes señalada”.

Asimismo, Ybran agregó que no se le renueva porque la Recova entra en restauración, por cuanto desde el área de Patrimonio han visto que está bastante deteriorada, así que en principio está a la espera de los fondos correspondientes.

Dijo que “no es más que eso, de cumplir un convenio que hubo de mutuo acuerdo por cuanto él llega al término del contrato, y estuvimos de común acuerdo que el artesano Mendoza tenía que buscar otro espacio. Creo que también es un derecho para otros artistas, otras exposiciones, además de que entrará en restauración la Recova. Los nuevos interesados podrán presentar sus proyectos en el Obispado de Jujuy, pero para ser tenidos en cuenta el año próximo; debido a los trabajos de restauración”.

También resaltó que de estos trabajos de restauración depende de patrimonio de la provincia, “porque la Catedral y su Recova son un monumento histórico nacional, y en cuanto lleguen los fondos desde Nación entra en restauración. Ya se están haciendo en la parte baja del lugar, pero se comenzarán a instalar los andamios para realizar toda la parte de moldería superior. En este caso se necesita hacer la restauración completa de la Recova porque tenemos un alto deterioro de todo lo que son molduras, así que también tomaría parte la Dirección de Arquitectura o quien Patrimonio designe para que se hagan todas nuevas, para afianzar la Virgen que está sobre la entrada lateral”.