Marcos Peña anticipó que Macri hará "propuestas concretas" orientadas a la clase media

Antes de que el presidente le hablara a su tropa, el jefe de gabinete Marcos Peña tuvo a su cargo bajar la estrategia y el mensaje de campaña. Dijo que la Casa Rosada "escuchó a la clase media" y anticipó que durante la gira Macri habrá "propuestas concretas" orientadas a ese sector. "Habló de que empezó el momento de la clase media", señalaron fuentes del auditorio.

Los candidatos a diputados y senadores nacionales viajaron de todo el país a Buenos Aires para la arenga del comando central de Pro. El Presidente insistió en que las PASO fueron una "opinión" y confió en que en las urnas del 27 de octubre "los votantes tomarán una decisión". Buena parte del gabinete nacional se sumó al quincho de la quinta de Olivos, donde hablaron el Presidente, el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto y Peña.

"Macri considera que hay gente que votó en las PASO para dar un mensaje, pero ahora está repensando. Pidió responder a los que están reclamando que los representemos y pedirles que nos ayuden a convencer al que tienen al lado en lugar de discutir", señalaron desde la platea del oficialismo a la nacion. Dijeron que pidió "no cruzar" a la oposición, en lo que significa un moderación del mensaje que se había fomentado en la campaña a las primarias, cuando el macrismo agitó los fantasmas del kirchnerismo.

Pichetto y los oradores

Pichetto, leal a su línea de pensamiento, cuestionó a Cristina Kirchner por el pedido de la ex presidenta de discutir los márgenes de ganancia de las empresas. También cruzó a Juan Grabois. Insistió en que la de este año es una elección presidencial y advirtió que "el que apueste a correrse de la figura presidencial no va a tener buen resultado". Los escenarios no son homogéneos en todo el país: hay terruños, como los distritos del conurbano, donde los candidatos necesitan la boleta cortada para recortar la distancia con el Frente de Todos.

Para justificar el escenario económico que acompaña a la elección, Peña dijo que el Gobierno enfrentó problemas que llevan décadas. Y reclamó "explicar lo que une" al oficialismo y los "avances" institucionales.

Como oradores participaron también el ministro del Interior, Rogelio Frigerio -que habló del contexto político- y los representantes de los partidos socios de Cambiemos. El presidente de Pro, Humberto Schiavoni pidió "no perder el tiempo en internas". Gerardo Morales (UCR) le habló directo a los candidatos a legisladores radicales que tienen chances de ingresar al Congreso. YMaximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica manifestó, como un mensaje a sus socios: "Desde la Coalición Cívica tenemos la firme convicción de jugar a fondo, sin ningún tipo de especulación. Creemos que es posible darla vuelta".

Los candidatos de Juntos por el Cambio se había dado una cita antes de las PASO Parque Norte, en un formato para todo el oficialismo. Esta vez la cumbre tuvo como sede la quinta presidencial, con un formato más acotado.

Al quincho de Olivos se sumaron los ministros Dante Sica, Alejandro Finocchiaro, Patricia Bullrich, Carolina Stanley y la vicepresidenta Gabriela Michetti asistieron por el gabinete nacional.

Más temprano, Macri se había reunido con dos grupos de candidatos a intendentes: los de la primera y los de la tercera sección electoral del conurbano. Y tomó nota (papel en mano) de las observaciones de los postulantes, antes de su propia recorrida por 30 localidades del país.