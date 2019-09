El candidato de Cambiemos que pidió que se mueran los pobres, se defendió en las redes

Yapur, candidato a diputado provincial que figura en las boletas junto a Macri y al candidato a gobernador local, Julio Martínez, desmintió ser el autor del violento audio y aseguró que se trata de un acto de difamación en su contra.

“No es mi voz, es parte de la campaña sucia que no es novedad en esta provincia. Son cosas que hay que sortear, será parte de las reglas de juego de la forma que algunos tienen de hacer política: desprestigiar y defenestrar al otro”, dijo en declaraciones a radio La Red.

Yapur explicó que más allá de saber que es un acto de difamación, le preocupan las opiniones que surgieron de sus supuestos dichos de que “se mueran todos los pobres”, ya que mucha gente opinaba en las redes sociales que lo que él decía era algo que debería suceder. “He pedido que corroboren la voz en ese audio y la mía”, añadió Yapur. “Nadie puede estar de acuerdo con ese audio. Nadie que tenga dos dedos de frente puede expresarse así. Yo tengo un trabajo social desde los 22 años. Yo soy de un barrio humilde y sé lo que es el trabajo social”, agregó.

El senador Martínez dijo que no hará comentarios y solo se limitó a expresar su desacuerdo con el audio. “A mí me conocen y saben cómo soy. Estas cosas pasan en política, son campañas en mi contra”, insistió Yapur.

Al ser consultado por la posibilidad de que esté enojado con los pobres porque votaron el binomio Fernández-Fernández, el candidato enfatizó: “Yo no estoy enojado, creo que la gente vota como quiere, es libre y expresa su opinión, su desagrado o su gusto como quiere”.

“No estoy con bronca porque votaron más a Fernández que a Macri. Si no lo votaron a Macri es porque no ha hecho las cosas bien. Nosotros las políticas de Macri las sufrimos. Igual voy con él en la boleta porque más allá de los errores, no quiero volver al pasado”, señaló.

Finalmente, Yapur reiteró que está tranquilo. “Los que me conocen saben que no soy yo. Me parece mal que haya gente a favor de ese audio y la grieta que se produce”, concluyó.