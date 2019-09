Los encuentros están programados para el próximo 20 y 23 de octubre. Los postulantes no podrán llevar apuntes a sus atriles, ni tendrán la obligación de responder preguntas directas de sus contrincantes.

Debates presidenciales: los candidatos no tendrán la obligación de responder preguntas

La Cámara Nacional Electoral decidió que en los debates presidenciales del 20 y el 23 de octubre próximos los postulantes al Poder Ejecutivo no podrán llevar apuntes a sus atriles, ni tendrán la obligación de responder preguntas directas de sus contrincantes.

Esos dos puntos habían quedado pendientes tras la reunión de la semana pasada, ya que los representantes de los frentes políticos no habían alcanzado un acuerdo.

La Cámara determinó que no podrán llevar "machetes" con anotaciones a sus atriles, tal como había pedido Juntos por el Cambio, y solo autorizó a tener "papeles en blanco y una lapicera", supo NA de asistentes al encuentro de este jueves.

El vocero del debate, Carlos March, aseguró que los candidatos no tendrán la obligación de responder una pregunta directa de sus contrincantes, como había reclamado el Frente de Izquierda (FIT).

Es decir, que los aspirantes a la Presidencia podrán elegir si contestan o no, ya que los tiempos libres se podrán utilizar a gusto de cada uno.

"Son seis candidatos, no dos. Si fueran dos o tres sería más fácil el intercambio directo", consideró March, al ser consultado sobre la decisión de no obligar a responder, algo que había sido obligatorio en el debate de 2015, cuando no había una ley ni había intervenido la Cámara Electoral en su organización.

En declaraciones al canal C5N tras el sorteo de las ubicaciones de los postulantes en los debates, el vocero señaló que habrá cuatro moderadores en cada encuentro, dos hombres y dos mujeres, y los nombres se anunciarán la próxima semana, tras una elección "con criterio federal".

"El rol del moderador se limita a enunciar el tema, dar la palabra, y bajar el micrófono en caso de que se exceda", indicó March.

Además, explicó que los ciudadanos que quieran participar del debate pueden anotarse en la página de la Cámara y luego serán sorteados, aunque solo habrá cinco lugares para el 13 de octubre en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, y diez para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 20.