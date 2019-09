El Polo igualó con Atlético San Pedro

En un vibrante encuentro disputado en el "Fernando Sembinelli", Atlético San Pedro a los 45’ de la etapa complementaria, logró un agónico empate con El Polo, en un tanto por bando. El "azucarero" se perdió la oportunidad de derrotar a su más acérrimo rival, con quien va mano a mano, peleando la punta de la tabla llevándole un punto de diferencia. Hasta los 90’, ganaba con justicia el local, que hizo todos los méritos para llevarse los tres puntos, pero la oportuna intervención del golero Fernando Fanola, ahogó el grito de gol que quedó aprisionado en la garganta de la parcialidad local, sacando cuatro mano a mano. José Farfán de penal abrió el marcador y un golazo de Guzmán sobre la hora puso paridad en el marcador.

El "Sembinelli" fue el escenario para este superclásico del torneo que hace disputar la Liga del Ramal, donde se enfrentaban los dos equipos que pelean la punta de la tabla y únicos representantes en la Copa Jujuy. Ambos, se dieron por entero, dejaron todo en la cancha, El Polo hizo todo, pero falló en la última jugada, y en más de seis oportunidades no convirtieron. Atlético San Pedro también aportó lo suyo, pero lo hizo en el segundo tiempo, donde entró con más actitud y arrimó peligro sin llegar a incomodar al arquero salvo una o dos intervenciones del golero Cabrera. Fue ardua la tarea del juez Alejandro Miño, quien tuvo una buena actuación, teniendo en cuenta que el partido tenía los condimentos propios de un verdadero clásico y si bien no era una final, había mucho en juego, cuando tuvo que poner freno lo puso, cuando debió mostrar el acrílico amarillo también y hasta la roja sin reparos.

Otros resultados y tabla

A continuación se detallarán los resultados de la fecha 19: La Merced 2 vs. Atlético Independiente 0, Río Grande 3 vs. Atlético Providencia 0, Deportivo Parapetí 2 vs. Defensores La Merced 0, Atlético La Esperanza vs. Tiro y Gimnasia (postergado). Libre: Los Pumitas.

Tabla de posiciones: Atlético El Polo 44, Atlético San Pedro 43, Deportivo Parapetí 31, Los Pumitas 28, Tiro y Gimnasia 27 (un partido menos), Atlético La Esperanza 21 (un partido menos), Río Grande 19, Atlético Providencia 18, Atlético Independiente 13, Defensores La Merced 11, Deportivo La Merced 7.