"Pensé que no me iban a elegir"

¿Cómo vivís esta experiencia de ser la nueva reina provincial?

La pasé muy lindo, es una experiencia única. Realmente no puedo explicar lo que sentí porque no me lo esperaba. Cuando me eligieron reina me largué a llorar, me emocioné mucho, fue una explosión de emociones. Durante la elección de mi colegio y todo el proceso hasta la elección provincial estuve nerviosa, y en ese momento tampoco me esperaba el resultado. En esta elección provincial estaba con más actitud, no tan nerviosa porque ya venía con la experiencia y eso me ayudó a desenvolverme mejor.

¿Cómo te preparas para la elección nacional y qué expectativas tenés?

Hoy tuve mi primer ensayo. Por las mañanas estamos ensayando con las chicas para la elección nacional en el estadio "23 de Agosto". Con los preparativos voy muy bien, estoy viendo un nuevo vestido porque la idea es cambiar para esta instancia, ya que todas las elecciones estuve con el mismo vestido. Para esta ocasión el vestido va a ser de color azul y es muy lindo. Igual no voy con intenciones de ganar, sino de pasarla bien con las chicas y que no solamente sea una competencia.

¿Ya pudiste conocer a las candidatas de otras provincias, hacer amistades?

Sí, estoy tratando de que sea un grupo lindo, igual que el de las candidatas para la provincial con las que se armó un grupo muy lindo y ahora espero que sea igual con las nacionales. Por lo que pude charlar con ellas, me cuentan acerca de sus provincias y su cultura; están muy felices de estar acá en Jujuy y a mí me pone muy contenta que les guste el lugar que estoy representando, me hace muy feliz. También me decían que les gustan mucho las carrozas, que están hermosas porque son una belleza, espectaculares.

¿Si bien tu colegio no hace carroza, pudiste subir a alguna?

Sí,sí; el martes desfilé y hoy (por ayer) también voy a ir al desfile. Nosotros no hacemos carroza, pero habían apostado a que si yo salía reina, para el año vamos a hacer una.

¿Cómo te sentís representando a Jujuy siendo tan jovencita, con 14 años?

Y para mí fue una gran sorpresa, incluso pensaba que capaz no me iban a elegir por mi edad, porque soy muy chiquita. Ahora estoy en primer año del secundario y cumplí los 14 este año, poco antes de la elección.

¿En qué te inspiraste a la hora de elegir tu proyecto social, solidario?

Mi proyecto se llama "En una ciudad limpia se vive mejor", y tuve la idea porque en Perico hay mucha contaminación, hay basura por todos lados porque la gente no tiene dónde tirar, no hay cestos, y la gente tampoco toma conciencia; no hay espacios libres de basura y es una lástima porque no se puede apreciar la belleza de cada ciudad. La idea es que se pueda implementar en Perico para que esté más limpio y si funcionaba, que se extienda al resto del departamento El Carmen.