Denuncia que no le pagan el sueldo

La secretaria administrativa del Concejo Deliberante, Marcela López, denunció al intendente quiaqueño de no pagarle el sueldo hace varios meses. La funcionaria acudió a El Tribuno de Jujuy porque ya agotó todas las instancias formales para reclamar le paguen sus haberes sin haber recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo de La Quiaca. En una primera parte declaró que "existe discriminación en el Concejo Deliberante por parte del intendente Miguel Tito, porque paga las dietas a los concejales de su partido y los otros no. Tampoco a mi persona, elevé varias notas que corroboran las irregularidades y atrasos en los pagos de mis haberes", relató.

En otro tramo añadió que era "el único sostén de mi familia, es injusto no quieran pagarme, tengo mis hijos y como está la situación ya no sé cómo hacer para afrontar los impuestos y demás deudas", dijo angustiada.

Para López, en su caso existe una gran "impunidad y una falta de respeto" hacia su persona como mujer y trabajadora que solo exige el pago por el trabajo cotidiano.

"Esto se inició a partir del momento que nosotros comenzamos a denunciar las falencias en el Ejecutivo, junto a la concejal Raquel Gregorio, en la sección contaduría no saben explicarme porqué no cobro, si ese monto llega todos los meses", explicó. Por la compleja situación económica por la que atraviesa, apuntó contra el jefe comunal fronterizo. "Es responsable de generar esta discriminación el intendente, porque él sabe que por tesorería se debe pagar los sueldos", sostuvo.

Además, relató que "me las rebusco como puedo, siempre trabajando sin que nadie regale nada para dar legalidad al reclamo, decidí seguir todas las vías administrativas correspondientes". "Sigo en la misma situación de no cobrar, solamente por el capricho de alguien que no piensa que tengo familia, espero alguna solución, caso contrario deberé avanzar en esta situación, recurriré incluso hasta la justicia", enfatizó.

La situación emocional de Marcela López es compleja, aparte de no percibir su sueldo, viene de perder a un hijo con discapacidad motriz.