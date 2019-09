Gimnasia se recuperó al golear 4 a 0 a El Cruce

El "lobito" ayer mostró notorias mejorías en su juego ante El Cruce y en Papel NOA para conseguir tres puntos importantes al golear 4 a 0 en el capítulo 8 del Clausura doméstico "Washington Cruz" tras la última derrota sufrida en su casa ante La Viña.

Apenas iniciado el cotejo Gimnasia madrugó a las "pirañas" al minutos de juego con una contra letal por derecha donde Nallím recibió en el área grande, giró y sacó un zurdazo al primer palo para romper con la corta paridad. El local manejó el ritmo y le dio dinamismo a su juego hasta atosigar a su rival con el buen pie de Chiozza, Gulpa y Nallím. Tal es así que Gulpa se animó en dos oportunidades con potentes remates y después fue el turno de Chiozza que hizo lucir al "Uno" visitante en la volada. Cuando se esfumaba la primera parte intentó reaccionar El Cruce, Balderrma, Esteve y Luna, pero sin lograr su cometido.

Sin embargo, la segunda mitad fue otro mazazo para las "pirañas" que al 1’, otra vez, pagó caro sus distracciones y Méndez no perdonó para aumentar la cifras. Luego Arce sorprendió a Yécora con un disparo de 30 metros pero el travesaño le impidió el descuento. Todo era ida y vuelta con el protagonismo de los arqueros porque Pereyra le tapó con una mano otro grito a Méndez y Yécora le ahogó el festejo a Esteve.

Y en esa vertiginosidad Gimnasia lo liquidó con Garnier que desde un córner en contra terminó con su dribling para ampliar la ventaja del "lobito". El delantero de Gimnasia increíblemente con exceso de confianza y sin marcas perdió el segundo en su cuenta personal, pero se tomó revancha a los 18’ tras un grave error defensivo de El Cruce donde puso el cuarto del dueño de casa y el segundo en su cuenta personal. Desmoralizado el andar de las "pirañas" provocó espacios y Gimnasia terminó haciéndole precio.

El "naranja" sigue firme

De sorpresa a realidad pasó la campaña de San Francisco en el presente Clausura liguista y ayer sostuvo su protagonismo al imponerse 4 a 0 sobre Atlético Palpalá en el estadio "Líbero Bravo".

El equipo dirigido por José Beltrán consiguió la goleada por los gritos marcados por Rodríguez y Chuchuy, ambos anotados en dos oportunidades respectivamente.

Al principio del encuentro le costó un poco lograr el alivio a San Francisco pero apenas iniciado el complemento pudo ser eficaz en sus llegadas para obtener un resultado holgado. El "pirata" por su parte viene realizando una campaña bastante irregular que lógicamente genera preocupación en el seno de la institución porque además ayer sufrió dos expulsiones Lamas primero y luego Dávalos que dejaron al elenco siderúrgico con 9 hombres en el campo de juego donde dirigió el colegiado Cristian Carrillo.

Por otra parte, ayer en el "Fortín Gaucho", Los Perales superó 2 a 0 a Islas Malvinas con goles de Maita y Ruiz en la calurosa tarde capitalina.

El encuentro bajo el control de Fabio Tito terminó con 6 jugadores expulsados (Wilde, Rojas y Rodríguez en los "héroes" y Santillán, Ruiz e Ibáñez en el "gaucho").

Hoy juegan dos cotejos más

Esta tarde a las 16.15 continuará la 8º instancia en el "Fausto Tejerina" donde se medirán Universitario y Cuyaya (árbitro Pablo Rivero) y desde las 21 en "La Tablada" se enfrentarán Luján y Alto Jrs. (Rodrigo Rivero). Y mañana en "La Tablada" a las 11.15 se toparán La Viña y Belgrano (Edgar Segovia). Por la tarde desde las 16.15 en "La Tablada" Nieva vs. Zapla (Víctor Condo); en el "Líbero Bravo" Lavalle vs. Palermo (Mariano López) y en el "Fausto Tejerina" Atlético Gorriti vs. Talleres (Alejandro Mena).