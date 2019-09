Invitan a desfile de mini carrozas

Por tercer año consecutivo se realizará en el pueblo de los siete colores el desfile de mini carrozas denominado "Primavera en familia", por lo que el equipo del Programa Infanto Juvenil de la escuela 21 "Pedro Goyena" de esta localidad invitó a las familias y a las instituciones a inscribirse para poder participar.

El desfile se realizará el sábado 5 de octubre a partir de las 15 en la plaza 9 de Julio y las inscripciones cierran el martes 1 de octubre. En ediciones anteriores se presentaron alrededor de 10 mini carrozas.

Analía Cruz, referente del Programa Infanto Juvenil del establecimiento primario purmamarqueño, comentó que "el evento comenzó hace tres años atrás y se denominaba Mi carroza en familia, ahora decidimos llamarlo Primavera en familia, porque el objetivo es fortalecer los vínculos de las familias a través de la construcción de las mini carrozas, donde los padres con sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares comparten sus saberes y se da un momento de comunicación y aprendizaje entre ellos".

Por otro lado, dijo que el evento además tiende a vivenciar una parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se da en la provincia con la llegada de la primavera a través de los desfiles, aunque recalcó que no se entregan premios, ya que la iniciativa no es competir sino compartir entre todos. Bajo esta perspectiva las instituciones como la capilla Santa Rosa de Lima, la orquesta "7 colores", la escuela primaria 21, presentan sus trabajos, como así también las familias que desean participar. Las inscripciones se realizan en la escuela "Pedro Goyena" y la construcción de las mini carrozas no tiene una dimensión precisa, sino que se deja a consideración y creatividad de los carroceros. Asimismo Cruz destacó que la mayoría de los trabajos utilizan materiales reciclables, gracias a que los niños y jóvenes que asisten al programa trabajan durante el año en temáticas como reciclado y cuidado del medioambiente.

Como en ediciones anteriores se espera la visita de las maestras jardineras auxiliares que pertenecen al CPV Santa Anita, CPV Madre Teresa de Calcuta del sector B 6 de Alto Comedero y el CPV del barrio Belgrano.