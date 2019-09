Lo ideal: carnes rojas 3 veces por semana

Con el cambio del consumo de las familias a raíz de los altos precios que se inclinó por el pollo, y luego por otras como el cerdo y pescado, ahora se sumaron otras. Sobre los nutrientes y la forma de consumirlos la nutricionista del hospital "Pablo Soria" Fátima López explicó que se debe combinarlos.

En el caso de vísceras, panza o mondongo explicó que no tienen aporte de hierro, aunque sí tendrán proteínas.

"Como cultura nosotros tenemos instalado las carnes rojas con mayor frecuencia, y a mucha gente le cuesta, hace tiempo que se viene dando que la gente consume más carne de pollo que de vaca, pero en este último tiempo como que se ha diversificado a otras opciones más. En el norte tenés la opción de carne de llama o cordero, acá hay que ver el acceso, que influye en el precio también", precisó López.

Explicó que hay que pensar en la frecuencia de las carnes rojas por el aporte de nutrientes, y recomendó que con que se consuma tres o cuatro veces a la semana carnes rojas es suficiente el aporte de hierro y proteínas, porque con ese consumo no se presentan carencias.

Detalló que en consumo depende de la edad biológica, porque no es lo mismo para embarazadas, mayores o niños. De hecho, explicó que no es para cualquiera ser vegetariano porque hay que ver con qué se reemplazan y combinan los nutrientes, y que hay que cubrir el hierro, la niñez, embarazo o mujeres de nivel fértil, que inclusive con sobrepeso igual pueden tener anemia.

VARIANTES/ LAS MILANESAS DE POLLO, QUINUA, RELLENAS, DE SOJA, Y HAMBURGUESAS.

Por eso consideró que las alternativas son válidas en materia de nutrientes, y se puede incluir cerdo, que ahora tiene la ventaja de estar produciéndose con los mismos cuidados que la de vaca. Estimó que aunque sea una vez a la semana incluir hígado como fuente de hierro, pero que no puede ser tan frecuente por su aporte de grasa, y alternar con carne roja que puede ser cerdo y otra carne roja, completando las tres veces por semana.

Sobre la carne de llama, estimó que tiene la ventaja de tener menos grasas y menos contenido de colesterol; mientras el cordero tiene mayor cantidad de grasa y se debe comer con más cuidado. No obstante, aclaró que en todas las carnes rojas es clave quitarles la grasa.

CARNE DE CORDERO/ ES UNA DE LAS ELEGIDAS PERO DE MUY BAJA OFERTA EN ESTA CIUDAD.

En tanto, sobre el pescado, que tiene buena cantidad de proteínas aseguró que, y hay que contemplar para tener cuidado en la frecuencia cuando se trata de personas con dislipemia, colesterol o gastritis hay que diferenciar los de río con mayor contenido graso y que no se puede sacar, pero se puede consumir en ese caso una vez a la semana.

En el caso de la lengua sí tiene algo, el corazón y riñon, que si bien no son fuentes pero sí contienen.

"Uno tiene que pensar qué te aporta la carne, el hierro, no puedo desterrar las carne rojas solamente pensando en la economía. Todo tiene que ver con el momento biológico, la niñez, el embarazo, la mujer en edad fértil, y hay que pensar en la frecuencia", precisó López.

Otras opciones con derivados

Acerca de los derivados, hamburguesas o medallones de pescado, explicó que no está claro el contenido casi como el de salchichas porque la industria le agrega grasa para darles sabor a los alimentos, y aunque aseguró que no está en contra de las carnes procesadas, pero recomendó no caer en el exceso ni creer que está bien como algo frecuente.

Sobre las milanesas de quinua y soja, explicó que en el primer caso aseguró que es una muy buena proteína de alta calidad de origen vegetal, pero no con la soja. Por eso dijo que se puede combinar quinua con vegetales, en un guiso o hamburguesa, mientras la soja deben complementar con un cereal, por ejemplo la milanesa de soja con arroz, queso y verduras, de modo de lograr una mejor calidad de proteínas.

Lo mismo consideró respecto a las legumbres, hamburguesas de lentejas, poroto, soja y garbanzo, y dijo que se debe combinar con algún lácteo, cereal, que puede ser trigo o arroz. Entonces recomendó que se puede incluir un guiso de lentejas con arroz y verduras, mientras las semillas, de girasol, sésamo y otras.