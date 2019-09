Últimos clasificados para Mar del Plata

Con la organización del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Deportes, se llevó a cabo la final provincial de Tiro en categoría sub 15 masculino y femenino de los Juegos Jujeños, clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita.

La competencia con carabina de aire comprimido se concretó en las instalaciones del polígono del GA 5. Y los clasificados fueron Agustín Perea (Palpalá) y Aldo Federico Vera (Yavi) en caballeros. Mientras que Belén Berdón (Yavi) fue la más destacadas entre las chicas.

Se trata de la última final provincial conformando la delegación que representará a la provincia en la final nacional en Mar del Plata del 6 al 11 de octubre.

Vale recordar que también hubo finales provinciales de vóley y vóley playa, resultado campeones en femenino sub 15 y sub 17 Sociedad Española; sub 15 y sub 17 masculino Sociedad Sirio Libanesa. En playa ganaron en sub 14 masculino Campos Verdes y femenino Club Atlético Ciudad de Nieva.

Cerca de 200 deportistas varones y mujeres que clasificaron en las diferentes regiones de la provincia, Puna, Quebrada, Valle y Yungas lugares de la provincia participaron de los encuentros jugados en canchas de Club Deportivo Luján y Club Atlético Gorriti organizados por la Secretaría de Deportes.