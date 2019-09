Rompió en llanto porque pensaba que su grupo preferido no estaba en Spotify

Un adolescente mexicano se quejó hasta las lágrimas con sus amigos porque creía que RBD no estaba en la popular plataforma de streaming. Pero al final sí aparece en el catálogo.

Entre lágrimas, el joven se cuestiona y pregunta a sus amigos, sobre los motivos de este hecho, que al parecer le duele realmente.

“RBD no está en Spotify, güey. Y yo no entiendo por qué, no mames, es que no tiene sentido. Eran tan chingones que yo no sé por qué no están. ¿Por que no están, güey? ¿Tú sabes?” dice el joven, que luce un poco alcoholizado, entre las risas de los amigos que lo acompañan y filman. Pero al realizar una búsqueda en la plataforma, sí obtuvo como resultado los discos de la banda mexicana.

El grupo musical fue producto de una telenovela mexicana producida por Televisa en el año 2004, la cual fue una adaptación de la producción argentina Rebelde Way. La banda, conformada por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez fue un éxito mundial. Su primer álbum titulado “Rebelde” obtuvo un reconocimiento como disco diamante y oro por vender más de 500,000 ejemplares. Asimismo, se posicionó en el puesto 95 del Billboard 200 y en el primer puesto del Billboard Latin Pop Albums.



Con su gira nacional e internacional,, la banda tuvo más de 80 fechas completamente vendidas. La productora OCESA calificó la gira como la cuarta más rápidamente vendida, sólo detrás de The Cure en 2004, Britney Spears en 2002 y Backstreet Boys en 2001.