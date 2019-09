Maluma y J Balvin presentaron “Qué pena”, su primer tema juntos

Los colombianos estrenaron el videoclip en el que ambos le cantan a una chica y le dicen que se acuerdan de su cara, pero no de su nombre.

Maluma y J Balvin presentaron su primer tema en conjunto, “Qué Pena”. En menos de un día el clip ya consiguió más de nueve millones de reproducciones y promete ser un éxito. Los artistas ya habían trabajado juntos, pero nunca habían cantado como dupla.

El video dirigido por Colin Tilley aranca con Maluma imitando a su colega colombiano y sigue con J Bavin imitando al intérprete de “Felices los 4”. Luego, ambos se encuentran en un boliche y se funden en un abrazo, antes de comenzar la noche.

En el lugar se encuentran con dos mujeres, Maluma con una morocha y su compañero con una rubia a las que le cantan y les dicen que aunque no saben sus nombres, recuerdan sus caras: “Salgamos de este dilema, que yo no lo recuerde no te quita lo buena”.

De esta manera, al haber estrenado su primer tema en colaboración, los artistas desmientes cualquier tipo de enemistad o diferencia entre ellos que se podría haber rumoreado en algún momento.

“Ya salimos. De colombia pal mundo", anunció Juan Luis Londoño Arias, como se llama realmente el cantante de “El perdedor” y “No se me quita”, entre otros temas, al presentar el estreno en su cuenta de Instagram.

Balvin en cambio no subió el clip, pero se refirió al tema a través de una historia: “Muy contento que ya salió ‘Qué Pena’ junta o a mi percero Maluma, una chimba, ya era hora, era momento, qué felicidad”.