"La naturaleza me da las ideas que puedo hacer"

Hace trece años, en un momento personal complicado, Francisco Aguilera junto a un familiar decidió emprender la construcción de muebles rústicos, su emprendimiento hoy es conocido como "Muebles rústicos El Bagual".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el artesano carpintero recordó sus inicios y nos contó que era un momento familiar en el que necesitaba disponer de más tiempo para criar a sus hijas. Fue entonces que decidió poner en valor todos aquellos conocimientos que había adquirido durante su crianza en el campo y junto a un familiar decidieron empezar la fabricación de muebles rústicos. En principio Francisco se dedicó sólo a la venta y luego con el paso del tiempo pasó de lleno a la construcción.

"La naturaleza me inspira, salgo al campo veo sus formas y vuelvo a casa sabiendo qué es lo que quiero hacer. La naturaleza me da las ideas de lo que puedo hacer", indicó al hacer referencia a los modelos que toman sus muebles.

Los muebles "El Bagual", están hechos de madera de eucaliptus rojo y cuentan con apliques de cuerpo de vaca. Tienen una impronta muy particular ya que en muchas ocasiones son las formas torcidas de las ramas las que le dan su identidad al mueble.

Sobre el proceso de construcción comentó que "al principio me costaba mucho conseguir los troncos, había gente que no me conocía y no me quería vender, hoy 13 años después tengo una gran cantidad de conocidos que me avisan en qué zonas hay ejemplares de eucaliptus rojo y los propietarios no dudan en venderlos porque ya saben de mi trabajo. También consigo madera en algunos desmontes".

En cuanto al cuero que usa indicó "compro cuero de productores locales y frigoríficos. Antes salía a buscarlos en los campos, hoy me conocen y me ofrecen en la casa".

Francisco reside en la localidad de Reyes y allí en la vereda de su casa comercializa sus productos.

"La gente ya me conoce y viene a hacer pedidos, también vendemos mucho a los turistas que pasan hacia las Termas de Reyes y ven nuestro muebles y se los llevan como un recuerdo", expresó.

Respecto al tratamiento previo que les da a los materiales, indicó que conserva la corteza del eucaliptus porque es la característica que más le gusta a sus clientes y en cuanto al cuero indicó que no se trata de cuero curtido sino natural sometido a un proceso exhaustivo de limpieza para garantizar la calidad de los muebles.

Hoy Francisco trabaja en su carpintería artesanal junto a su pareja, un nieto y dos amigos que lo ayudan cuando los pedidos lo desbordan. Asegura que un desafío que pretende enfrentar en el futuro es dotar de maquinaria a su taller para que quizás cuando algún nieto decida continuar con el emprendimiento, lo haga con mayor comodidad.

Respecto a cómo encara la comercialización dijo que "un momento muy importante en el emprendimiento fue cuando comencé a participar de las ferias de emprendedores y eventos de promoción turística, ya que con el apoyo del municipio de la capital y la provincia logré el crecimiento que buscaba".

"Aprendí muchas cosas en cada feria. En el encuentro con la gente uno va creciendo, ellos te van guiando, te dicen qué es lo que más les gusta y de a poco vas cambiando algunos detalles. Lo que no queremos cambiar es lo rústico de los muebles, creemos que ese es nuestro fuerte", comentó.

"La artesanía nos permite que cada obra sea única, además no tiene techo porque todos los días vamos cambiando los detalles pero no la esencia. Hoy me siento muy feliz con lo que logré, ya que gracias a este trabajo conseguí muchas amistades, conocí gente muy buena que me levantó los brazos cuando quise dejar. Estoy muy orgulloso de lo que hago, sé lo que hago y por qué lo hago", concluyó el artesano.