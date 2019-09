"Los argentinos tienen buena fama para el fútbol"

Su destreza en el fútbol cambió el rumbo de la vida de Francisco Puentes, un jujeño de 27 años que ahora vive en Estados Unidos, país que le ofreció las oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Del Salvador e inició la carrera de Administración de Empresas en la provincia de Córdoba.

Estando allí fue que en 2015 le ofrecieron continuar sus estudios en Faulkner University de Alabama (EE UU), a través de una beca que le costeaba los estudios mientras jugaba al fútbol.

Finalmente aceptó y en tres años y medio se graduó de la carrera de Administración de Empresas y Management.

"Al principio sentía una emoción grande porque estaba en mis planes conocer Estados Unidos, pero cuando llegó el momento de irme me empecé a topar con muchas cosas que me resultaron muy difíciles. En primer lugar el idioma porque lo de la prueba de fútbol fue muy rápido, me llamaron y no tuve tiempo para estudiar así que me vine con lo justo de inglés y fue todo muy complicado y más en Alabama donde no hay muchos latinos y se habla un inglés medio cerrado", contó el jujeño y continuó: "en segundo lugar, me encontré con una cultura muy distinta a la nuestra en la que la gente piensa y actúa distinto, hay otras reglas y acostumbrarme me llevó tiempo y lo sufrí al principio pero me voy acostumbrando a medida que el tiempo pasó", exclamó.

Pese a sus limitaciones en el idioma Francisco Puentes no se achicó "me tuve que ir adaptando y aprendiendo rápido el inglés ya que a las clases que asistía en la universidad eran en inglés y el entrenamiento de fútbol también en inglés y así, después de 2 o 3 meses ya estaba más o menos acostumbrado", comentó.

Para su fortuna, cuando el jujeño llegó a la universidad y le presentaron al que sería su equipo de fútbol, del que al tiempo fue nombrado capitán, se encontró con seis compañeros argentinos que fueron clave.

"Aquí los argentinos tienen buena fama para jugar al fútbol", contó orgulloso.

Carrera futbolística

"Apenas llegué empecé a jugar con todo al fútbol porque vine para eso, estuve tres años en la universidad jugando y luego dos temporadas como semi profesional en Indiana y Georgia pero cuando llegó la última temporada antes de recibirme me lesioné los ligamentos de la rodilla y no la pude jugar", contó.

Y para cuando se recuperó ya se había recibido y fue en ese momento que tuvo que decidir qué hacer. Si ponerse a trabajar y crecer profesionalmente o probar con el fútbol, "y elegí trabajar de mi profesión y dejar el fútbol para los amigos".

Ante esa decisión decidió mudarse a Miami para comenzar a desarrollar su carrera universitaria aprovechando que allá lo esperaban algunos amigos y una gran variedad de oportunidades laborales.

Crecimiento profesional

Con el permiso de trabajo otorgado tras su graduación, el jujeño llegó a Miami decidido a prosperar y fue en ese impulso que fundó la empresa JFP Miami Solutions, un emprendimiento propio dedicado a exportar computadoras y iPod a Argentina, y también incursiona en la asistencia financiera para inversores.

"Me recibí hace poco así que la idea es ingresar a trabajar en lo mío y crecer para encontrar estabilidad para quedarme, pero lo voy viendo de a poco", comentó e indicó que "mi próxima meta para el año que viene es pedir la extensión de mi permiso de trabajo para poder quedarme más tiempo paso a paso, pero siempre intentando hacer crecer lo que ya empecé", dijo.

Sobre si pensó en algún momento en volverse al país contó con sentido pesar que "me gusta mucho la forma de vida de Miami y me parece que Argentina está en un momento complicado en el cual no me favorecería para desarrollar mi carrera profesional, por eso me veo más acá donde son variadas las oportunidades de trabajo. Aquí no hay restricciones con los impuestos y los salarios son buenos sea cual sea el trabajo que encuentres", comentó.

Sin embargo resaltó que nunca dejó de extrañar a los afectos.

"Lo irremplazable es la familia y los amigos, a dónde sea que vaya voy a estar extrañando un poco. Se extrañan los asados de los domingos con la familia, por más que acá ya tengo a mi grupo de amigos que son como mi familia, se extraña estar cerca de los seres queridos", exclamó el joven.