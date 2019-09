Alberto pidió a Macri que no prometa lo que no cumplió

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó ayer un multitudinario acto en la provincia de Salta, donde le reclamó al presidente Mauricio Macri que "no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió", en respuesta a su discurso de lanzamiento de campaña, al tiempo que le reprochó el crecimiento de la pobreza.

Fernández también pidió en Salta “parar el desmonte”, así “cuidar el planeta y dejarles un mundo mejor a los chicos”.

El acto se llevó a cabo en el Estadio Delmi de la capital salteña y fue originalmente organizado para la candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, pero por el sorpresivo viaje de la exmandataria a Cuba, donde su hija se encuentra realizando un tratamiento médico, Fernández decidió ir en su lugar.

En ese contexto, el candidato del Frente de Todos hizo referencia al discurso que poco antes había brindado Macri en el barrio porteño de Belgrano, en el que afirmó que "ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario".

"Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

En este sentido, el exjefe de Gabinete en la presidencia de Néstor Kirchner subrayó: "Al cabo de cuatro años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles, han visto cerrar empresas en todas las latitudes. ¿Pasa todo esto y hoy el Presidente se da cuenta de que no puede pasar?".

Durante el acto, Fernández habló de la "herencia" que dejará Macri y, confiado en una victoria en las elecciones de octubre, sostuvo que le tocará "manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la Argentina".

"Vinieron a terminar con el cepo y nos dejaron el cepo, vinieron a terminar con el default y nos dejan default, vinieron a terminar con la inflación y la multiplicaron por dos. Esto es lo único que saben hacer", disparó el candidato a presidente.

Tras señalar que el país vive "los últimos días de un tiempo de decepción", el aspirante presidencial sostuvo que en el "horizonte" hay "justicia social, la educación pública será cuidada, habrá salud pública para todos, todos recuperarán el trabajo y la Argentina crecerá".

"Les pido que me ayuden porque el país que hace falta lo vamos a construir entre todos y todas", agregó el dirigente peronista.

El postulante presidencial llegó al aeropuerto de Salta a las 17:30 y fue recibido por el vicegobernador y precandidato a gobernador por el Frente de Todos, Miguel Isa, quien enfrentará en las primarias provinciales a Sergio "Oso" Leavy, quien a su vez acompañó a Fernández en el escenario.

Respecto de esa interna, Fernández evitó apoyar a uno de los dos y, en cambio, les agradeció a ambos el "estar juntos" y celebró: "En Salta pasó lo que pasó a nivel nacional, que aprendimos que teníamos que unirnos".

Además de Leavy, en el escenario estuvo el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, junto al candidato a presidente.

Cabe señalar que al acto asistió una importante cantidad de dirigentes peronistas de Jujuy, entre ellos el titular del Partido Justicialista, Rubén Armando Rivarola, y el actual edil e intendente electo de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, además de militantes.

"Hablé anoche con Cristina y me dijo que les trasmita que los quiere mucho. Ella debió viajar a cuidar a Florencia por la realidad de la persecución que vivimos", también apuntó Fernández durante el acto en Salta, en referencia a las causas judiciales que pesan sobre la exmandataria y que envuelven también a su hija.