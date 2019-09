II Ceop Xtreme Race en Parque Xibi Xibi

El Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) hoy desde las 9 desplegará la 2º edición del Ceop Xtreme Race en el parque lineal Xibi Xibi. La competencia es abierta para ambos sexos de 19 años en adelante en categorías individual o grupal. La inscripción podrán realizarla hasta minutos antes que inicie la carrera con un alimento no perecedero que será donado.

En su visita a nuestro matutino, el sargento Juan Ariel Cruz contó que "esperamos superar los 100 participantes del años pasado, ahora llegará gente de La Rioja y Chaco, además de los diferentes gimnasios. El objetivo es hacer ver la solidaridad entre los competidores. Invitamos a todas las personas desde los 19 años en adelante. La misma consta de 24 obstáculos donde el objetivo es pasarlos con la posibilidad de intentarlo la cantidad que se necesario. La inscripción es un alimento no perecedero para ser donado a una escuelita de la Puna", acotando que "resistencia en los 8 KM y el resto de los ejercicios son fuerza de pierna y de brazo y la competencia está basada en no ser tan exigente. Les recomendamos ropa cómoda y sepan que habrá puestos de hidratación en todo el circuito y del Same", finalizó.

El recorrido

Serán 9 kilómetros exigentes y de los cuales según la categoría deberán girar determinadas cantidad de vueltas.

Pueden correr todas las divisionales en ambos sexos.

La 2º edición

El sargento Cruz se explayó al comentar que “ésta es la segunda edición y conmemoramos los 29 años de nuestra Unidad y por ese motivo organizamos todo con varias actividades que empezaron con un Festival del Día del Niño, también una exhibición con participación de Escuelas Primarias y después hubo un Congreso para la fuerza policial donde hubo muy buena presencia”, finalizó el personal policial en alusión al Ceop Xtreme Race.