Proyecto auspicioso de "Los Leones"

Las ganas de Diego Alarcón y Silvio González, profesores de la Escuela Formativa Los Leones ubicada en el barrio Paso de Jama de Palpalá, espera ser el punto de partida de un proyecto auspicioso en el fútbol infantil siderúrgico .

Es que con poco tiempo de trabajo, desde la vacaciones de julio, empezaron a trabajar los martes y jueves desde las 18 con 20 niños de diferentes edades en la canchita colindante a la Casa de la Cultura y con el tiempo se incrementaron a 40 desde la categoría 2015 en adelante. La expectativas fueron superándose poco a poco desde la participación en el Torneo municipal y está latente decir presente en el certamen que organiza el Club Gorriti.

Hace unas semanas atrás festejaron el Día del Niño y disfrutando de la nueva iluminación del predio.

Según Alarcón "el objetivo de Los Leones es presentar un proyecto integral para el fútbol infantil con el objetivo de planificar diferentes tipos de actividades que se desarrollen de forma progresiva los fundamentos técnicos y tácticos de este deporte. La visión abarca de 4 a 8 años donde respetamos el desarrollo evolutivo del niño desde lo motor y social considerando trabajar al fútbol como juego y no como un deporte. Es importante que no se lo presione jugar al fútbol sino que lo haga por propia voluntad o sugerencia. Y la segunda de 9 a 12 años con niños que se apegan al fútbol y no sólo el hecho de jugar sino de competir entendiéndola como una forma sana de interactuar. Allí es importante el carácter integral proyectándolo como un futbolista sin olvidarse la creatividad", finalizó.