Un "lobo" convocado al M19

Agustín Ramos, jugador de la Primera División del equipo de rugby de Gimnasia, fue convocado a la concentración M19 de la Unión Argentina de Rugby, informó el club.

La concentración se llevará a cabo en Alta Gracia, Córdoba, hoy y mañana.

El pilar derecho se mostró feliz por la citación y dijo que "me sorprendió mucho el llamado de Álvaro Galindo (manager del Centro de Alto rendimiento de la UAR), no me lo esperaba, el mes pasado tuvimos una clinica de scrum con el profesor Ricardo Lefort (entrenador de scrum de Los Pumitas) y no nos dijeron nada".

Agregó que "es muy importante, lo tomo como una gran experiencia, para seguir mejorando y esforzarme al maximo. Es un sueño, voy a representar a mi club y a la provincia, voy a dar lo mejor".